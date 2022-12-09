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23歲人夫遭4妙齡女迷暈綁架 擄到森林輪姦12小時 妻不准報警原因心寒

香港01／ 撰文：布萊恩
23歲人夫回家途中據報被4名女子迷暈綁架，再帶到樹林脫光衣服反綁，並輪流性侵他。 圖／擷自：ingimage
23歲人夫回家途中據報被4名女子迷暈綁架，再帶到樹林脫光衣服反綁，並輪流性侵他。 圖／擷自：ingimage

印度發生駭人聽聞的女子輪姦男性案！一名23歲人夫回家途中據報被4名妙齡女子迷暈，再綁架擄到樹林內，脫光衣服反綁，並輪流性侵他，過程持續約12小時，至凌晨女子完事後，便把男子丟棄路邊。男子慘遭蹂躪後返家，妻子竟因不想其身份曝光，故不准他報警。

綜合媒體報道，事發11月20日，該名來自旁遮普邦賈朗達爾縣（Punjab Pradesh，Jalandhar）的23歲男子在下班回家途中，遇到4名年約20多歲的年輕女子停車，遞給他一張紙條問路，當男子集中精神看紙條時，眼睛突然被噴灑化學藥劑並遭強行拉上車，接着他便昏迷。

男子醒來發現自身處樹林全身赤裸，雙手反綁，眼睛蒙上。4名女子之後灌他喝酒再輪流強姦他，過程持續11到12個小時，直至翌日凌晨約3時，女子們「用完即棄」，把他丟在路邊，隨即逃離現場。

據報男子後來好不容易脫困，幾經辛苦回到家中，原本想報警求助，惟妻子不希望其身份曝光，故不准他報警，男子最終決定向傳媒講述事件。男子又說，這些女子似乎都來自不錯的家庭，主要用英語交談，惟他只懂當地語言，不明白她們在說甚麼。事件引起警方關注，目前已立案調查。

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文章授權轉載自《香港01》

紙條 人夫 性侵 林全

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