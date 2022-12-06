日本將利用無人機遞送郵件 因應人手不足

日本郵便公司（Japan Post）今天表明政策方針，預計自2023年度開始正式使用無人機配送郵件，將從人手不足的山區及離島開始。

日本放送協會（NHK）報導，日本郵便今天向媒體公開新開發的無人機。這架無人機長度約150公分、紅色機體外觀看似郵筒，可攜帶最多5公斤的信件、明信片及宅配物，續航力約35公里。

由於日本政府已放寬「等級4」的無人機飛行，讓日本郵便表明將從2023年度起正式推出無人機郵遞服務，且先從配送人員不足的山區及離島展開。

日本郵便幹部西嶋優表示，無人機的運用提供了快速且便宜的選項。隨著飛行距離增加，也可以運用在郵局間的遞送。

日本將無人機飛行等級分為4級，等級1是在目視內飛行，主要用在空拍、橋梁檢查等；等級2是目視內自律飛行，主要用在噴灑農業等；等級3是在無人地區進行目視外飛行，主要用在離島及山區物流等；等級4則是在有人地區進行目視外飛行，主要可用在市區物流等。