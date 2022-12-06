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每天進辦公室就開始無所事事！年薪近400萬 男子嫌無聊告公司

聯合新聞網／ 綜合報導
男子年薪高達400萬，每天卻只要看報紙、吃三明治。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子年薪高達400萬，每天卻只要看報紙、吃三明治。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國愛爾蘭一名男子近期對公司提告，不過他提告的原因非常特別，是因為自己的工作太輕鬆，認為公司歧視他的工作能力。

ODDITYCENTRAL報導，這名男子米爾斯（Dermot Alastair Mills）在國營的愛爾蘭鐵路公司（Irish Rail）擔任財務經理。米爾斯的職位年薪近13萬美金（約397萬台幣），而且工作還很輕鬆，每天進公司以後他幾乎都在等吃午餐跟看報紙，但米爾斯卻因此相當不滿。

米爾斯告訴愛爾蘭工作關係委員會（WRC），自己每天就是買一份《泰晤士報》和一份《獨立報》跟一個三明治到公司上班。他每天都會打開電腦看信箱是不是有工作相關的信件，但是幾乎每天都失望。他的信箱大部分的時候都「沒有跟工作相關的電子郵件、沒有訊息」，他也沒有和同事互動。

米爾斯一週只需要進公司兩天，從進公司開始他就看報紙、吃三明治到10點半，如果偶爾有工作進來，他才會需要處理，而且每次有工作他都很興奮。不過大部分的時候他都只是無所事事，讓他覺得公司不重視他的工作能力。

他指控，2014年時他處理公司的債務投資，發現「債務人有特定問題」，於是向公司還有交通部呈報。從那時候開始，公司就開始減少他的工作職務，削減該單位的預算。

米爾斯告訴律師，他雖然領高額薪水，卻不能運用自己的專長和技能，讓他感到孤立無援。他認為公司刻意將他排除在外，不讓他參與公司會議，也沒有受培訓的機會。

愛爾蘭 職場

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