30歲禿頭男想脫單！跑去植髮卻慘死 母見遺體泣：全身腫脹冒黑疹

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香港01／ 撰文/喬納森
男士脫髮確實造成自信問題。示意圖/ingimage
男士脫髮確實造成自信問題。示意圖/ingimage

男士脫髮確實造成自信問題。印度1名30歲在電視台工作的男子，近年受脫髮問題困擾，為了看起來更年輕及早日脫單，決心去植髮增加自信。不幸的是，他光顧了超便宜兼不合規格的植髮公司，結果賠上性命。他的母親傷痛地指兒子身體全身冒黑色皮疹，被敗血病折磨致死。

綜合外媒報導，30歲死者阿塔爾（Athar Rasheed）是家中經濟支柱，近年出現脫髮問題，由於他仍是單身，想外表看起來更年輕英俊，早日脫單成家立室，為家人提供更好的生活，決定植髮來增加自信，讓自己有更多機會。不幸的是，阿塔爾遇上不合規格的植髮公司，對方以便宜取勝，只收取150英磅的價錢，而一般要3至5千英磅。

阿塔爾的母親痛失愛兒，傷心地表示兒子接受植髮後，被敗血病折磨受盡痛苦，經連翻治療仍死亡。她指兒子由頭部開始腫脹，全身出現黑色皮疹，最後因腎功能停止，而出現多重器官衰竭死亡。阿塔爾母親作出提告，當地警方最後拘捕4名涉案人士，包括2名進行植髮的人士。

印度國家醫療委員會指市面不合規格的診所，職員只是在工作坊或YouTube等平台上觀看教學影片，並無正式接受足夠的培訓。（GettyImages）

印度頭髮修復外科醫生協會秘書辛格（Mayank Singh）指出，植髮手術的費用高昂，因而出現未經培訓的人以極低價來吸引顧客，破壞這個行業的聲譽，「市民以為這只是小手術，但這個手術時間須時6至8個鐘，並且涉及大量局部麻醉，如交給不夠專業的人進行手術，是十分不安全的」。

印度國家醫療委員會也曾發出警告，指市面不合規格的診所，職員只是在工作坊或YouTube等平台上觀看教學影片，並無正式接受足夠的培訓，而植髮等美容程序只有經過適當培訓的醫生才能執行。

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文章授權轉載自《香港01》

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