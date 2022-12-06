愛稀有漫畫成痴 書店老闆喊價「珍稀本15萬」願意割愛

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聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名愛漫畫成癡的收藏家，最近決定以每本4,000英鎊（約台幣15萬）的價格賣出他珍藏許久的稀有漫畫藏書圖擷自臉書
英國一名愛漫畫成癡的收藏家，最近決定以每本4,000英鎊（約台幣15萬）的價格賣出他珍藏許久的稀有漫畫藏書圖擷自臉書

英國一名愛漫畫成癡的收藏家，最近決定以每本4,000英鎊（約台幣15萬）的價格賣出他珍藏許久的稀有漫畫藏書。

根據《太陽報》報導，在南倫敦開了一間名為「A Place In Space」漫畫店的史蒂芬，最近預計以每本約15萬台幣價格，賣出他長年以來收藏的稀有漫畫。史蒂芬表示，他自己的老顧客常會花費數千美元買進稀有品漫畫。

據報導，史蒂芬在開漫畫店以前就一直在買賣漫畫書，甚至還提供其他買家或賣家場地，以方便大家交易。他表示，朋友們都讚賞他挑選漫畫的眼光，因此被建議可以買下書店經營時，他跟老婆毫無猶豫地行動。

現在這家書店累積出一定名聲。甚至吸引到許多高端收藏家，史蒂芬也表示他的書架上有價值高達4,000英鎊的稀有收藏品。不過讓史蒂芬陷入著迷的不是漫畫的稀有，而是漫畫裡的角色。

他認為角色的第一次出現往往比漫畫本身更有價值，例如去年有一期1940年問世的蝙蝠俠，出刊時才賣10美分(Dime，約台幣3塊錢)，但在一次拍賣會上卻以160萬英鎊（近台幣6千萬）高價售出。

史蒂芬表示，從開漫畫店以來他已經放棄收藏，但仍對蛛蛛人漫畫情有獨鍾。他也發現隨著物價上漲，大家改變消費習慣，對投資在漫畫上的銷量也變低。他不確定要如何賣掉現在手上的稀有漫畫，但他將它們展示出來，一定會有懂得欣賞的收藏家把它們帶走。

拍賣會 蝙蝠俠 漫畫

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