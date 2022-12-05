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正妹畢業對他「跪拜行大禮」照片瘋傳 背後暖心真相曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名正妹畢業生在畢業典禮上對一名年輕男子行跪拜禮，照片在網上引起熱議。圖擷取自泰國清邁象
泰國一名正妹畢業生在畢業典禮上對一名年輕男子行跪拜禮，照片在網上引起熱議。圖擷取自泰國清邁象

泰國迎接畢業季，近日網上流傳一張一名女大生身穿畢業袍，在畢業典禮上向一名男子「行跪拜禮」的舉動，許多網友對此感到好奇，如今故事真相也曝光了。

根據《中國報》報導，兩人真實身份為兄妹關係，由於當年家中經濟拮据，於是兄長決定讓出讀書的機會，如今妹妹讀到大學畢業，她為了感謝哥哥這些年的付出，才在畢業典禮上向他行大禮，她更將身上的畢業袍脫下，為兄長穿上，向他五體投地、行跪拜禮，由衷感謝兄長的付出。

該名女大生接受當地媒體訪問，表示她來自泰國南部的洛坤府（นครศรีธรรมราช），就讀素叻他尼皇家大學（Surat Thani Rajabhat University）公共行政系，其實早於2018年畢業，但後來受到新冠疫情影響，才延遲至今年領取畢業證書。

她也指出，她與母親、兄長相依為命，由於當時生活艱困，母親的收入不足以支付家庭開支，無法同時應付2個孩子的學費，於是兄長決定退學，替媽媽減輕負擔，一起存錢送妹妹上學。

泰國 畢業典禮 大學生 COVID-19

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