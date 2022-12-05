影／法院辦公室當砲房？印度法官狼爪伸向女職員 「扒衣吸奶」畫面全都露

近日，印度一名男法官竟在光天化日之下「把法院辦公室當砲房」，據流出的監視器畫面顯示，他把頭探進一名女職員的衣服底下，甚至猴急地扒開她的內衣「狠吸」。

綜合當地媒體報導，印度法官吉騰德拉（Jitendra Kumar Mishra）於今年9月3日在法院辦公室從事不雅行為。從外流的監視器畫面可見，吉騰德拉的辦公室當時僅有他與女職員2人獨處，他先是雙手在女職員的身上游移，下秒把頭探進她的衣服裡，在她胸前不斷磨蹭，接著猴急地掀開內衣「狠狠吸吮女職員的乳頭」。

起初，女職員似乎想「喚回吉騰德拉的理智」，只有口頭勸阻，並未大動作閃躲，可惜他仍不斷在她胸前不斷磨蹭，當吉騰德拉張嘴吸吮時，她才作勢將他一把推開，並轉身整理自己的衣服，結束這場不雅鬧劇。

據悉，在這段不雅畫片流出後，吉騰德拉遭到暫時停職且必須接受相關調查。一名官員解釋，目前警方尚不清楚女職員當時是自願或被迫的，正在著手進行調查中。