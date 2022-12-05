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通膨、停電引民怨 敘利亞抗議釀2死

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
敘利亞街頭5日湧上約2百名示威者，呼籲總統阿薩德下台，更衝入省政府大樓，釀成2人死亡的意外。（推特截圖）
敘利亞街頭5日湧上約2百名示威者，呼籲總統阿薩德下台，更衝入省政府大樓，釀成2人死亡的意外。（推特截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

因物價高漲、限電措施，敘利亞民眾5日走上街頭抗議，隨著抗議不斷升級，示威者衝入該國斯韋達省政府大樓，爆發劇烈的警民衝突，最後造成一民、一警身亡。對此，敘利亞官方將示威者稱為「不法份子」，指控他們破壞建物，還焚燒政府文件。

示威抗議釀2死

BBC》報導，因為嚴重的經濟衰退、加上通膨的狀況，導致民怨沸騰，敘利亞街頭5日湧上約2百名示威者，呼籲總統阿薩德下台。抗議活動升溫，抗議者衝入敘利亞南部城市斯威達的省長辦公室、警察局等政府機關，爆發嚴重警民衝突。

根據目擊民眾說法，現場槍聲不斷、還有著火的車輛在街頭燃燒。敘利亞人權觀察站（SOHR）負責人拉赫曼表示，有一名警察在壓制試圖衝進警察局的抗議者時被打死。另外有示威者在進入省長辦公室後，安全部隊開槍打死了一名抗議者。

半島電視台》報導，敘利亞內政部長聲明說，襲擊省長辦公室的「不法之徒」攜帶武器，毀壞建物，還殺害了一名警察；該國國家電視台稱，「不法分子」衝進了省政府大樓，並「焚燒了官方文件和檔案」。

通膨、限電引民怨

敘利亞政府因為地緣政治衝突，長期陷入貧困與缺乏資源的狀況，加上阿薩德政府因為貪腐問題，與民眾關係相當緊張。近期，政府因為能源短缺的關係宣布「要實施電力配給制度」，這也成為民怨沸騰的最後一根稻草，更使得民眾踏上街頭抗議。

據聯合國統計，目前90%的敘利亞人口生活在貧困線以下，還有1240萬人處於飢餓的狀態。敘利亞人權觀察站指出，過去就常有規模較小的抗議活動，但都不像此次抗議活動一樣引發波瀾。

敘利亞議員阿特拉什譴責抗議者襲擊省政府大樓，並呼籲「雙方保持冷靜」。他說，整個敘利亞正經歷經濟危機，外部勢力可能試圖透過示威活動，來加劇國內的緊張局勢。

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敘利亞 警察 經濟衰退

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