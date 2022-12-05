美國大學生「最後悔主修十大科目」曝光 這科系占87%最慘

讀什麼主修科系最讓人後悔？美國求職網站進行一項殘酷調查，發現在超過1500名大學應屆畢業生當中，有高達44%對自己的主修科目感到後悔，其中以新聞系、社會學系、人文學科入圍最讓人後悔主修科系榜單前三名。

外媒《CNBC》引述求職網站ZipRecruiter針對超過1500名大學畢業生的調查，發現有44％的人後悔自己所選擇的主修科目，其中最令人後悔的十大主修科系以新聞（87%）相關居冠，其次為社會學（72%）、人文通識相關（72%）、傳播學（64%）、教育學（61%）、行銷管理與研究（60%）、醫療與臨床協助（58%）、政治學與政治政策（56%）、生物學（52%）、英語和文學（ 52%）。

至於最不讓人懊悔的十大主修科目，依序為電腦資訊科學（72%）、犯罪學（72%）、工程學（71%）、護理（69%）、健康（67%）、商業經營管理（66%）、金融（66%）、心理學（65%）、營建工程（65%）及人力資源管理（58%）。

調查提及，擁有學士學位者的收入較持高中文憑的人高出84%，當再就主修科目細分可發現，攻讀「STEM」（指科學、技術、工程和數學）的學生，總體收入最高，而研讀健康和商業專業者的平均起薪也優於主修人文學科的學生。

該調查也指出，主修電腦科學專業的平均起薪接近10萬美元年薪（約304萬台幣），更殘酷的現實是，收入最高的專業比收入最低的專業多出340萬美元（約台幣1.03億元）。

ZipRecruiter首席經濟學家布柏（Sinem Buber）認為，「我們一畢業就會被現實面衝擊，當你發現付帳變成一件困難的事，那你的薪資問題就顯得更加重要」。