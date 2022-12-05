南美洲大乾旱 8成天災與水有關

【台灣醒報記者杜聿鎧綜合報導】

乾季請不走，雨季越來越不準時！南美洲秘魯、玻利維亞、巴拉圭和阿根廷等西南部國家，自9月起並未如期進入雨季，當地民眾至今仍為乾旱所苦，牧民與農民遭逢生計問題。據聯合國氣象組織調查發現，因氣候變遷，全球水資源分布不均導致各地乾旱頻發，如今水資源造成的自然災害不但遍及全球，更在自然災害中佔比高達74%。

鍋碗瓢盆急取水

《半島電視台》報導，南美洲西南部分地區本該自9月起進入雨季，卻未如期降雨，導致祕魯南安地斯山脈面臨半世紀以來最缺水的旱災，至少有3000多人生活受到衝擊。在近八個月以來下第二場小雨時，民眾甚至將鍋碗瓢盆等用具放置在戶外集水。

祕魯乾旱的狀況可以歸咎於北極冰川融化加劇的反聖嬰現象，海洋的溫度變化影響南美地區氣候，導致玻利維亞、巴拉圭和阿根廷等南美洲西南地區受乾旱之苦。

祕魯12歲的牧羊人查蘭卡說，此次旱期家裡已經死了50隻羊，而勉強活著的羊隻更骨瘦如柴，且當地馬鈴薯的種植時間也被迫延後，未來社區可能會出現缺糧的情形。氣象專家指出，由於乾旱、熱帶低氣壓、颶風和洪水頻繁發生，安第斯山脈如今是世界上對全球氣候變遷的危險區之一。

8成災害與水相關

《聯合國新聞》報導，據聯合國氣象組織調查發現，因氣候變遷，比起2021年，今年全球發生了大規模的乾旱，使得南美、西非、中非、俄羅斯與中亞的部分河流水資源取得更不容易。另一方面卻讓北美、北亞馬遜、南非、中國和印度等地河水流量暴增，造成全球性的水資源不均。

世界氣象組織表示，全球近36億人每年至少有一個月的「缺水」狀態，預計2050年缺水人口更將達到50億人以上。世界氣象組織秘書長指出，從水資源問題可以看出全球暖化造成的氣候變遷，其中包含更強烈頻繁的乾旱、洪水與不穩定的降雨，上述種種氣候變遷影響水文甚鉅，且越來越容易破壞生態系、地區性的經濟，乃至民眾的日常生活。

從歷史紀錄可以發現，2001年至2018年，水資源造成的自然災害不但遍及全球，更佔總自然災害中的74%，這顯示十次災害中，有近7.5次跟豪大雨、旱災與高速融冰等水資源問題脫不了關係。

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