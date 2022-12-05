伊朗總檢察長稱「道德警察」已被取締

伊朗國家總檢察院通報稱“道德警察”已被解散。迄今為止，道德警察負責檢查伊朗婦女在公開場合的穿戴是否端莊，尤其是否佩戴了頭巾。伊朗總檢察長莫塔澤裡（Mohammad Jafar Montazeri）周六（12月3日）在一次會議上表示，“道德警察同司法無關，已被解散”。

伊朗《東方日報》（Shargh）援引莫塔澤裡的話報道，“道德警察已被取締，但司法部門將繼續同社會挑戰進行較量”。這篇報道沒有給出更多細節，至於司法部門將怎樣落實這項新政策，是否更換名稱，改頭換面後繼續存在，更是無人知曉。根據伊朗媒體報道，死刑以及觸犯道德罪行的司法審判還將繼續下去，“當然司法會繼續監督人們的行為”。

英國賽薩克斯大學國際關系高級講師馬丁（Kamran Matin）對德國之聲說，伊朗的道德警察原本就不是司法體系中的一部分，他們的行動屬於執法範圍。

通常被稱為“道德警察”的“Gasht-e-Ershad”，意思是“指導巡邏隊”，是伊朗警察部隊的一個分支，負責在公共場合執行伊斯蘭教著裝規範的法律。在內賈德總統執政期間，2006年道德警察開始在大街上巡邏。但什麼是規範服裝，對此的規定非常含糊，因此道德警察一直以來面臨“隨意逮捕”的譴責。

伊朗總檢察長莫塔澤裡周六還提及，政府將審核實施了數十年之久的婦女必須佩戴頭巾的義務，看是否有必要做出改動。

兩個多月以來，伊朗國內處在民眾大規模抗議之中，示威浪潮的起因是22歲的庫爾德女性阿米尼（Jina Mahsa Amini.）被道德警察逮捕後死於關押期間。阿米尼於9月16日被“道德警察”拘捕，昏迷幾天後死於拘禁所。警方稱，逮捕她的理由是頭巾佩戴不符合規定。這一事件引發的憤怒已演變成1979年伊朗推翻君主、建立伊斯蘭共和國以來規模最大的抗議浪潮。

直到目前已有數千人被抓，數百人喪生，至少6人被判死刑。宣布取消道德警察前夕，人們在伊朗司法部網頁上得知有4名男子被執行死刑，罪行是他們同以色列進行了合作。

（綜合報道）

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