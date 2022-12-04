透早先去曬海帶再去市府上班？日本公務員新日常：兼差救缺工

摘要 1. 日本生育率低迷，導致一半企業都面臨缺工問題。尤其，農業地區人口外流嚴重，因此讓公務員兼差，成了減緩缺工、保護地方產業的解方。 2. 開放移民向來被視為少子化社會的解方。但日圓疲軟降低到日工作的吸引力，例如越南籍移工更願意去薪水較高的澳洲。 3. 在弘前市，甚至許多地方自治團體的目標，不僅是讓公務員兼差農業工作，更意圖鼓勵上班族利用閒暇時間兼差。

日本青森的蘋果國際馳名，現在正適逢秋冬收成的季節。但你在台灣吃的蘋果，竟然是當地市政府員工摘的？你沒聽錯！讓公務員兼差，是日本面對日益嚴峻的人力荒，最新搬上台的因應策略。

33歲的加藤吉晃，在青森縣弘前市政府的旅遊部門上班；最近，他周末會到當地果園，與幾位高齡婦女一起摘蘋果，協助運送、把蘋果依照大小與質量分類。

即使時薪不比平時收入的一半，但對於平時只做文書工作的加藤而言，卻是新鮮的嘗試。

到了北海道的樣似町，49歲的坂下志郎一樣是地方官員，則是平日清晨5點，要先幫漁民曬乾海帶，再前往市府上班。

這兩個人並非唯一。兩地各自還有數十名地方官員，被派往協助當地農漁民摘蘋果、採草莓、曬海帶。弘前市政府內部一位主管指出，這是保護重點地方產業的第一步。

日本半世紀將少3成人口，副業兼職成趨勢

事實上，日本生育率低迷，導致人口從2010年以來，就急劇萎縮，而且這股頹勢到本世紀中葉仍難以逆轉。預計將從現在的1億2千萬人，下滑至2065年的8800萬人，相當於45年內減少了3成人口。

根據日本帝國資料庫今年9月調查，該國多達一半企業面臨缺工問題。尤其，農業地區人口外流嚴重。

弘前市52歲的果園主人佐藤惠一表示，即使有機器協助除草和分類水果，但農業仍屬於勞力活，且當地留下的女性助手，平均年齡甚至已超過70歲，因此非常需要男性勞動力幫忙。

對於少子化社會，開放移民向來被視為解方。所以日本近年來，也為移工加速敞開大門，甚至也重開國門，逐漸克服疫情限制造成的衝擊——去年接收多達173萬名外國移工，而10年前還不到70萬。

然而，在盛產萵苣的長野縣川上村，任職產業建設課農林組的由井雅人，卻開始擔心明年的缺工前景。因為日圓疲軟趨勢難在短期內扭轉，今年日圓兌美元已貶值約25％，大幅降低移工赴日工作的吸引力。

負責派遣外國工人到日本農場、工廠或養老機構的公司表示，一些移工現在打算提前歸國，或是前往待遇更優渥的其他國家。例如，日本占比最高的越南移工，正改前往薪水更高的澳洲。

《華爾街日報》報導，因此，除了吸引更多女性、高齡長者等族群加入勞動市場，如今，弘前市、北海道等農漁業重鎮，更進一步鼓勵公務員兼差副業，期盼缺工危機能獲得緩解，藉此保護當地產業。

今年7月，日本政府鼓勵大企業開放員工從事副業，企業若不允許員工兼職，則必須解釋理由，目的是促進工作型態多樣性、鼓勵人才進入成長領域。

尤其，對於農業地區，副業兼職成了當前缺工的救命解方。奈良市長仲川元庸就宣布，鼓勵官員假日兼差副業。

在弘前市，甚至許多地方自治團體的目標，不僅是讓公務員兼差農業工作，私營企業更是一大人力來源，意圖鼓勵更多上班族能夠利用閒暇時間兼差。

雖然這項提案也引起不少人反彈，抱怨仍有許多企業周末要上班、或是擔心在農場受傷無處求償；49歲的公務員坂下志郎，也因為一早要先去曬海帶，導致上班時間昏昏欲睡。

不過，全球最老國家日本，正面臨少子化與高齡化危機加速夾擊。65歲及75歲以上人口比例在9月雙雙創下新高，分別占比為29.1％與15％。它如今的擔憂，也是全球先進國家，都無法逃避面對的挑戰。

資料來源：WSJ、East Asia Forum、AGRI.MYNAVI.JP

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