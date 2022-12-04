日本雜交集團花樣多「百元入場、請來AV女優」 十年狂賺上億暴利

日本近來發生多起「雜交趴」事件，上個月日本警方又破獲了另一個雜交派對主辦集團，該集團活動時間長達10年，並且靠著雜交趴賺取高達6.5億日幣（約相當於新台幣1.45億）的暴利，規模之大震驚社會。

根據日本媒體「文春Online」報導，這次破獲的雜交集團手法相當專業，名為澤村雅也的實質首腦是池袋的風俗店員，並和其戀人小山麻代等成員進行活動，在黑白兩道之間都有詳細打點過。主要雜交趴的參加者約在30至50歲之間，初次參加的費用為2萬5千日幣，第二次開始則以會員價1萬5千日幣計算（約分別相當於新台幣5608及3365元）。

澤村等人透過社群網站、交友軟體等程式傳送DM招募顧客，舉辦會場則選在新宿、池袋及淺草等高級旅館或飯店。所有人進到房間之後，就被要求只能穿著一條內褲，其他東西都必須額外保管，避免有人用手機偷拍現場畫面。通常一次派對會有20到60位男性參加者，以及5位女性參加者，也曾有外國男性參與過。

知情人士透露，澤村有時還會舉辦僅需要500日幣（約相當於新台幣112元）就能參加的「破格會」。不過實際到場之後，若想跟受歡迎的女性發生關係，就得額外支付數萬日幣不等的費用。另外還有強調不需要避孕，以及邀請AV女優參加的各類主題活動，吸引不同的顧客上門。

儘管澤村一夥被抓後，媒體透露集團十年間賺進6億多的天價，但知情人士認為，若是估算參加者的數量、參加費，以及扣除場地等成本，實際賺的錢恐怕遠遠超過這個數字。也傳出有女性並非談好了報酬選擇合作，而是被迫參加的，需要相關搜查進一步釐清真相。