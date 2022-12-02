車站麻將電玩廣告太色情惹議 前國會議員痛批「賣弄女性」

日式麻將電玩遊戲「雀魂」近來與動漫作品「天才麻將少女」合作，在JR大阪車站刊登大型廣告。然而前日本國會議員，LGBT人權運動者尾辻加奈子卻公開質疑廣告圖片太過賣弄女性性感，引發正反意見的爭執。

尾辻加奈子在個人twitter上貼文，並附上她在JR大阪車站御堂筋口所拍下的一系列照片，裡頭包括遊戲合作角色「園城寺怜」、「新子憧」等立繪廣告，讓尾辻不敢置信的表示「都已經是2022年的日本了」，這種賣弄女色的廣告居然還能大喇喇地放在車站出入口。

類似的廣告爭議，在日本並不是第一次發生。例如在2019年，日本紅十字會與動漫作品「宇崎學妹想要玩！」合作，用來宣傳捐血活動時，日本律師太田啟子就曾批評過角色「宇崎花」圖片過於強調女性胸部，因而表達強烈抗議。

不過社會文化研究的專家山本一郎在媒體「文春Online」撰文，表示身為一個四位孩子的父親，他也能理解對於過於性感的廣告，可能會對孩子造成不良影響的疑慮。不過他分析，其實大部分廣告的針對客群，大概都只佔人流的5％左右，其他95％都是「Not For You」的過客。像若是把動漫風格的廣告，換成偶像男團或者韓星圖片，會注意到的客群就會有所不同。

而像這次或是捐血事件的爭議，正有可能因為比較激烈的內容，引發原先客群之外的討論。就像是有人並非「宇崎學妹想要玩！」的粉絲，但聽聞相關爭議之後，內心或許會產生「說起來也好久沒捐血了，找時間去捐一下吧」的想法。

因此山本認為，越是在社群網站把事情鬧大，越是會讓廣告效果變得更加顯著。既然並非身為廣告的客群，比起急著攻擊批評，不如先冷靜下來，好好分析問題點出在哪，或許是比較合適的作法。