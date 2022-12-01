外送員騷擾害她提心吊膽 舉報平台卻被冷回「自己找警察」

現代人生活繁忙，在沒辦法自行料理餐點的時候，經常會倚賴外送平台的服務。但有時碰到水準較差的外送員，就容易出現許多紛爭。近來就有為日本女性，就在使用外送服務的時候，意外遭到不肖外送員的騷擾，使得身心受到影響。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，一位居住在愛知縣名古屋市的40多歲女性A小姐從事照護方面的工作，有時會特別晚回家，因此經常使用外送平台叫餐點。

不過就在日前A小姐點餐後，發現送來的除了餐點之外，還有一張紙條，上面寫著「不知道該怎麼說，總之我一見鍾情了。電話xxxxxxx，不好意思」，讓A小姐相當錯愕。在經過監視畫面的確認之後，可以篤定這張紙條就是外送員留下的。

感受到不舒服的A小姐，想起過去曾在媒體上看到外送員引發的騷擾事件，且因為外送的關係，自己的電話號碼、個人訊息等等肯定已經被對方知道了，因此在提心吊膽下，向平台進行舉報。

通報幾天之後，因為平台一直沒有主動回覆的關係，A小姐只得自行打電話詢問。然而業者卻宣稱，該位外送員和平台只是約聘僱的關係，因此不管發生什麼事情，業者都不會承擔責任，並且要A小姐若是因此受到什麼損失，請自行通報警方處理。

媒體追查到當事外送員，發現對方是一位60多歲的男性。但男子對於自己留下紙條一事矢口否認，堅稱自己有老婆小孩，不可能會做這種事，並以送過很多戶外送為由，說自己對A女士是誰毫無印象。但有了這次的經歷，已經讓A女士心懷恐懼，不只決定之後再也不用相關服務，更陷入每晚難以入眠的憂鬱狀態。