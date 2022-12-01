女因為肌肉無力導致臉變長 網友不留情面罵「怪物」
美國一位影音創作者在社群平台上分享自己因為生病關係，導致自己的臉很細長，而遭受各種冷嘲熱諷，陌生人甚至稱她為「怪物」。
根據《太陽報》報導，來自美國維吉尼亞洲的勞倫剛出生時，被診斷出患有先天性肌失養症（Congenital Muscular Dystrophy），她剛出生那年幾乎都在醫院度過。先天性肌失養症是一種肌肉無力的疾病，嚴重情況會影響一個人的呼吸能力，而這症狀讓勞倫有了一張細長的臉。
也因為臉型比一般人長，勞倫常常在網路上被取笑，27歲的勞倫表示：「若沒有吃藥，我基本上是一個布娃娃，沒辦法移動，也幾乎無法呼吸。」勞倫也說，她必須教自己重新走路，每天起床無法立刻下床，都必須等待至少30分鐘才起床。
勞倫並沒有因此被病魔打敗，而是選擇讓其他人了解這種罕見疾病，甚至在某些時候會有致命的情況。勞倫在TikTok上分享自己曾收到許多討厭她外表的言論，也曾用美顏濾鏡App來讓自己變漂亮，但沒想到App並沒有把她變漂亮，有些網友直言她太醜了。
她說自己常在想為什麼患有罕見疾病，但她會讓自己好好哭，發洩情緒。也謝謝女兒無條件的支持，讓她覺得自己跟一般人沒有不同。
不少網友看到勞倫的分享，也都站出來聲援，告訴她「妳很漂亮」，而勞倫也相當訝異自己當初是因為無聊才下載TikTok紀錄生活，沒想到會收到相當多人鼓勵。
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