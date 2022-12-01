泰國佛寺和尚染毒「全廟被抓去勒戒」 信眾傻了：這下怎麼拜？

泰國碧差汶省的一座小型佛寺傳出僧侶染毒，寺內的4名僧侶沒有通過毒品檢驗，全數被送往勒戒。

根據《太陽報》報導，佛寺內四名僧侶因為染毒被解除神職，當地居民擔心寺廟內沒有神職人員，他們不能做任何功德，例如像捐贈食物，通常這類作法被看作是佛教的基礎。當地官員得知後表示，將會派更多僧侶派駐寺廟，讓村民可以履行他們的宗教義務。

過去泰國一直是毒品交易的過境國家，毒品氾濫始終是泰國的主要問題，而他們的毒品來源多來自緬甸或寮國。近年來，東南亞的毒品查獲量更創下紀錄。去年泰國政府攔下一批價值7500萬英鎊（約台幣27億）的毒品，被藏在將運往台灣的161塊白色夾板中，總重量為897公斤。

甲基安非他命近年來是泰國主要的毒品種類，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）表示，泰國甲基安非他命的緝獲量在2021年達到史上最高。