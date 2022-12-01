爺爺開玩笑「幫我準備AED啦」 孫子生日一起踢球心臟病發

英國一名祖父開玩笑跟家人說幫他準備AED（心臟電擊去顫器），沒想到卻在孫子生日當天心臟病發作，好險在女兒即時搶救下救回一條命。

根據《Metro》報導，65歲的迪恩在孫子札克七歲生日球賽時，因為下場踢球昏倒，而且口吐白沫，出現心臟驟停。而在此之前，他還開玩笑地說：「幫我準備好AED」，沒想到一語成讖。

幸運的是迪恩的女兒路易絲是名實習護士，她立刻採取急救，對爸爸進行心肺復甦術，救回了爸爸一命。在急救人員抵達現場後，一名救護員接手繼續做心肺復甦術，另一名則解開上衣，準備用AED進行急救。

路易絲回想起當天，爸爸當時沒有生病，也沒有服用任何藥物，醫生事後判定是心臟病發作。急救後，迪恩也動了心臟手術修復冠狀動脈，並順利參加路易絲的畢業典禮。