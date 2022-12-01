原本開心釣魚…父母眼睜睜看8歲兒遭鱷魚叼走 遺體一個月後才找到

哥斯大黎加一名8歲男童和家人到住家附近的河邊玩耍，沒想到一隻鱷魚突然襲擊男童，男童就這樣在家人面前眼睜睜被鱷魚叼走，直到近日才找到屍體。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，10月30日下午，8歲的胡立歐（Julio Otero Fernández）和家人到利蒙市（Limón）的馬蒂納河（Matina River）遊玩。原本一家人快樂的在河邊釣魚，胡立歐則在河中戲水。雖然當時水深只到胡立歐的膝蓋，不過沒想到河中突然出現一隻鱷魚把胡立歐叼走。

目擊者表示，當時鱷魚咬著胡立歐，當場把他的頭給扯了下來，接著就將胡立歐拖進河中。胡立歐的爸媽和兄弟姊妹雖然都在現場，但他們根本束手無策，只能眼睜睜看著心愛的家人消失在水裡。

胡立歐的爸爸受訪時表示，對他們來說，最難過的就是全家人只能看著胡立歐被鱷魚咬走，什麼也不能做。全家人報警後在現場等待時，一個多小時過後鱷魚又浮出水面，口中還叼著胡立歐的屍體。

但令人無力的是，警察到場後表示他們無權對鱷魚開火，因此拒絕向鱷魚開槍。胡立歐的爸爸說，他感覺自己被警方拋棄了，警察好像覺得動物比人更有價值。幸好上週六（11月26日）一名獵人在當地獵殺一隻鱷魚，剖開肚子後終於找到胡立歐的遺體。

四年前胡立歐的父母為了工作，帶著胡立歐從尼加拉瓜搬到哥斯大黎加，不過在悲劇發生後，胡立歐的父母已經決定舉家搬回尼加拉瓜。