疫情悲歌...父母經濟困難以孩童性影像謀利 菲國兒少性剝削頻傳

疫情引爆兒童性剝削風暴！居家隔離與遠端課程已導致許多菲律賓家庭出現經濟困難，不少父母竟將兒童性影像上傳網路謀利。近期調查指出，將近200萬名菲律賓兒童有性剝削的風險，尤其在貧窮社區狀況更加嚴峻。民團成員呼籲，各國應合作訂定一部國際法，並對網路企業進行管制。

兒少剝削竟成產業

《BBC》報導，在菲律賓，因為疫情重創經濟狀況，許多家庭營生困難，不少父母喪心病狂，強迫孩童拍攝性愛影片，並放在網路上供網友付費觀看。菲律賓是雙語國家，英文能力更容易打入西方市場，加上網路無遠弗屆。兒童性虐待的圖片與影像在菲律賓已經發展為價值數十億美金的產業，約200萬名兒童都深陷風險。

根據菲律賓警方調查時發現，有一名女子發送訊息給澳洲客戶，內容就是她三個孩子的性愛影片，逮捕她之後，在與澳洲警方的合作下循線追查，也逮捕到另一名男性，手機內充滿性虐待兒童的影片。

澳洲官員表示，去年兒童性剝削的報告增長了66%，顯見兒童性剝削已經成為全球性的議題。然而，目前舉報虐待事件的唯一方式，就是孩童自己挺身而出。但多名社工都表示，需要花費數天到數週的時間，才能讓孩童對父母提出指控。

呼籲國際合作

專門收容遭受性暴力孩童組織「Preda」的創辦人，同時也是一位神父庫倫，自1974年以來，就一直在為菲律賓受虐兒童的權利奮鬥。他說，各國政府應合作想出橫跨國際的法律，並對網路企業進行限制，讓兒童性剝削影片在世界絕跡。

《衛報》報導，聯合國兒童基金會保護官奎松說，菲律賓兒童性剝削的問題相當嚴重，如果不加緊處理，此狀況只會隨著通訊傳播的技術進步，變得愈來愈嚴重。

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