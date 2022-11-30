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影／搭輪椅無法順利下機 空姐嗆：叫TSA拿槍「護送」你下機

聯合新聞網／ 綜合報導
空姐認為科里不願下機，威脅要請TSA拿槍來「護送」他下機。圖擷自Instagram/科里個人帳號
空姐認為科里不願下機，威脅要請TSA拿槍來「護送」他下機。圖擷自Instagram/科里個人帳號

美國一名男子因為患有罕見疾病，出入都只能靠輪椅行動。日前他搭乘班機要前往亞特蘭大，沒想到下機時卻沒有輪椅。他告知空姐自己需要輪椅才能下機，空姐卻怒嗆要叫TSA（Transportation Security Administration，簡稱TSA，此指美國運輸安全管理局的警員）帶槍來「護送」男子下機。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，科里（Cory Lee）在2歲時便診斷出患有脊髓性肌肉萎縮症。雖然行動不方便，但科里還是坐著輪椅到七大洲冒險，還因此成為部落客，在部落格上分享自己的旅行見聞。

11月13日，他從智利的聖地牙哥搭乘達美航空（Delta flight）班機到喬治亞州的亞特蘭大，不過抵達終點後卻無法下機，因為他遲遲沒有拿到自己的輪椅。

科里在接受福斯新聞訪問時表示，自己每次搭飛機都是最後一個下飛機，因為他要等空服人員幫他把輪椅推到空橋上，他才有辦法下飛機。當時空姐推來飛機走道上專用的機艙輪椅，於是科里詢問輪椅是否已經在空橋上了，但空姐卻說輪椅還沒推來。

科里評估輪椅要送過來空橋大概還需要一個小時，坐在機艙輪椅上讓他很不舒服，還可能造成褥瘡於是選擇繼續坐在座位上。不過這樣的要求卻惹怒了空姐。

空姐認為他只是不想下飛機，甚至出言恐嚇說如果科里不下飛機，他們可以請TSA警員過來，帶槍護送他們下機。

科里將影片上傳網路，痛批空服人員的做法根本不符合規定，大批網友也湧入批評空姐的回應十分不恰當。

根據美國航空承運人准入法（Air Carrier Access Act.），殘疾乘客有權要求空服人員將輪椅推到空橋上，若有需要，航空公司必須盡可能將輪椅推到靠近機門處歸還乘客。

空姐 罕見疾病

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