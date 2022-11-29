男老師伸鹹豬手狂摸42男學生下體被炒魷魚 網傳2歪理力挺他是好老師

學校本是神聖的地方，但不時都會出現變態老師的報導。最近日本一名中學教師就因為在校內撫摸了42名男學生的下體而被革職，自辯時的荒謬言論更是引起網友熱烈討論。

在福島縣一所中學任職的40歲男教師西舘成矩最近因多次撫摸男學生的下體而遭革職。日媒ANN報導根據福島縣教育委員會指，西舘是音樂教師，他在今年4月至9月期間在休息及音樂堂後的時間，曾多次在音樂室内隔著衣服或直接撫摸男學生的下體。

一連串猥瑣行為在一位受害者人的友人得知犯行後通知其他教師時才終於被揭發，受害者竟多達42人。西舘被教育委員會問話時承認自己的犯行，但辯解道自己「同班學生越玩越熟。我知道不可以猥瑣、性騷擾女生，但是我以為男生就沒問題」。校方在10月已開會對學生及家長謝罪，教育委員會也在11月25日正式將西舘革職。

日本一名音樂老師伸鹹豬手狂摸42位男學生的下體，遭到校方革職。圖截自推特

事件引起日本網友熱議，當中不少人認為西舘根本是狡辯「老師點會不知男女一樣不可以猥瑣？！」，質疑他沒有悔意、批評教委會應逮捕他並剝奪他的教師資格，否則他很有機會再犯。

有網友就在Twitter上指自己4年前也曾經被西舘老師教過，他的確跟學生非常熟絡，甚至讓他們以花名稱呼他，當時也會講黃色笑話。有日本KOL亦爆料指有前學生私訊他表示「除了音樂方面之外，他也會在休息時間向我推薦AV女優，是一個好好的老師」。引網友爆笑回覆：「沒想到他除了抓住學生『JJ』之外，還抓到學生的心...」。

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文章授權轉載自《香港01》