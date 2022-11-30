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為見英女王最後一面 25萬人踩壞西敏寺大廳

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民眾9月17日到西敏廳瞻仰女王靈柩。（法新社）
圖為民眾9月17日到西敏廳瞻仰女王靈柩。（法新社）

今年9月英國女王離世引起國際哀悼，為了送女王最後一程，有25萬人前往倫敦西敏廳，希望可以瞻仰女王伊莉莎白二世遺容，向她致意。女王離世的一個月多後，傳出古蹟西敏寺大廳的地板受損。

根據《鏡報》報導，女王國葬前，據統計有近25萬人排了整整一天，為了瞻仰女王靈柩，當時可見人龍蜿蜒到泰晤士河畔，甚至連貝克漢都親自排隊，只為了見女王。

雖然當時西敏廳內已經在地上貼上保護地毯，但仍不足以防止25萬人的造訪，造成180年歷史的約克石地板受損，不過上議院發言人不認為損害算太嚴重。

他表示，由於停靈期間西敏廳短時間內被大量人次造訪，導致約克石地板的部分石頭區域裸露，甚至跟一旁地層交錯，但這並不會造成結構風險。

不過，上議院發言人也補充，隨著時間演變，地板會再融合一起，雖然有一部分會因為被走踏而磨平，但新的石頭表面也會受空氣影響，而融入舊的地板中。

西敏廳過去曾受到火噬，導致議會兩院被燒毀，只有西敏廳倖存，得歸功於當時消防員努力搶救以及晚上風向改變的關係，才沒有讓火勢變得嚴重。

英國女王 伊莉莎白二世

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