16歲少年殘忍殺害少女 秀「鮮血人腿」還問朋友怎麼棄屍

美國近日傳出駭人聽聞的青少年犯罪事件，賓州一名16歲少年涉嫌殺害13歲少女，殘忍的是，他還用IG打視訊電話給朋友並秀出血淋淋的人腿，詢問對方該如何毀屍滅跡。

美國廣播公司（ABC）昨（28日）報導，距離費城約半小時車程的巴克斯郡賓沙林鎮（Bensalem）發生殘忍命案，名叫庫柏（Joshua Cooper）的16歲少年殺人後用IG撥視訊電話給女性友人，還轉動鏡頭讓朋友看見「沾滿鮮血的人腿」，詢問她該如何棄屍。

友人嚇壞連忙告知母親，警方也在上周五（25日）接獲報案，他們循線來到現場後發現一名滿身是血的少女倒臥在浴室地板，身上有明顯槍傷，凶手看起來曾清理過犯罪現場。

據報導，庫柏與家人以車屋為家，警方到場時他還從後門溜走，但隨後警方在1.6公里外逮到他。

《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）則指出，死者的身分經過她身上的珠寶獲指認為一名13歲少女，當天她到庫柏家裡看Netflix影集，嫌犯落網後則供稱，自己是「不小心」開槍的。不過據了解，庫柏在少女到來前曾清理過他父親槍枝的保險裝置，也重新裝填過彈藥，警方還在屋內發現槍枝的保險箱和皮套。

庫柏被依成年人罪責控告殺人、持有犯罪工具、篡改或偽造物證等罪名，且不得保釋，目前已被送往少年拘留中心。