女友驚喜宣布懷孕 綠帽男崩潰：我結紮兩年了

女友出軌自己慘「戴綠帽」，實在是男人最痛！外國有男子近日接獲女友開心宣布懷孕的消息，但對他來說卻是「戴綠帽」噩耗，事緣他早於2年前已接受結紮手術，而且每次親熱都必定戴保險套，加上早已懷疑女友出軌，現時「懷孕」明顯是出軌「證據」，肚子裡的小孩肯定不是自己的，讓他不知如何是好，陷入兩難。

根據《每日星報》，該男子的女友近日開心宣布懷孕，得知即將當父親的他卻無法開心起來，原來他早於認識女友前、即2年前已接受結紮手術，而女友並不知情，而且由於自己重視安全性行為，結紮後親熱時仍會使用保險套，所以認為女友肚子裡的孩子不是他的，「她（女友）咯咯地笑著說，安全套『一定是裂開了』，但我知道這也沒有發生，她在撒謊，顯然一直在和另一個人發生性關係」。

男子指出，自己早已懷疑女友出軌，因為幾個月前她開始穿花俏衣服上班，很晚才回家，還聲稱整個夏天的周末都要訓練，「我猜她是要和秘密情人出去」，現時女友懷孕，明顯證實了「出軌」的懷疑，讓他相當崩失望，陷入兩難，思考什麼時候要攤牌，「我以為女友會是對的人，我還可以讓她開心多久？」

事件引來網友熱議，有網友認為應先忍耐再攤牌，「等超過6個月再跟她說，這樣她就能成為一個很棒的單親媽媽了」、「放心，女友根本也不知道孩子爸是誰」、「等肚子大一點再攤牌啊」、「結紮還隱瞞，這心機……果然抓到了」。不過也有網友認為女友懷孕也不一定是出軌，雙方應認真講清講楚，勿因誤會後悔，「不要以為結紮都是有效的」、「結紮不代表完全不會中」。

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