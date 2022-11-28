「沒要到LINE不走」醫科男仗著顏值高愛騷擾女同學 惹出性侵案

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本醫學部大學生因性侵少女遭到逮捕。圖擷自youtube
一位日本醫學部大學生因性侵少女遭到逮捕。圖擷自youtube

日本長野縣小諸市近來發生一起性侵事件。一位名為中村優志的22歲男性，涉嫌性侵傷害一位十多歲的少女。少女事後受了輕傷，並向警方通報，於是男子遭到逮捕。媒體深入追查後，發現這位男性過去在大學校內，就曾有騷擾女性的不良前科。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，嫌犯中村父親就是醫師，目前就讀國立信州大學醫學部，同時他還加入該校棒球隊當投手，因為有著不錯球速，被看好是球隊王牌的人選。文武雙全之外，中村連外貌也相當出色，在校內算是風雲人物。

性侵事件發生後，有女同學爆料自己曾經在課堂上被中村搭訕。即使當時強調已經有男友，明確拒絕中村了，對方卻沒有停止搭訕行為，還要求對方提供聯絡方式。女同學本來想直接離場，但中村揚言沒要到聯絡方法，他就不會離開，因此為了脫身，女同學只好給了他個人LINE和twitter的帳號。

往後女同學持續遭到中村的糾纏，於是通報校方。雖然在校方的處理下，確實阻止了中村死纏爛打的行為，不過女同學在和朋友聊天時，發現對方也曾經被中村騷擾過。如今犯下性侵重罪，或許也並不是太意外的狀況。

性侵

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