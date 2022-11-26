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日本發想月球表面天文台 一窺宇宙黑暗時代樣貌

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本研究團隊構思在月球表面上設置天文台，可以在不受地球大氣層干擾下一窺宇宙「黑暗時代」樣貌，目標最快於2028年發射首座電波望遠鏡。

日本讀賣新聞報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等單位，正在推動設置「月球表面天文台」的構想，在月球上不像在地球會受到大氣層干擾，有可能獲取宇宙誕生後不久的資訊。

宇宙誕生可追溯至138億年前，宇宙誕生後約1億年間，星球跟銀河尚未誕生的時期，被稱為宇宙的「黑暗時代」。

如果可以觀測到當時充滿宇宙的氫氣所發出的特殊電波，就能窺見「黑暗時代」的樣貌，但在地球表面受到大氣層干擾無法觀測。

因此，JAXA攜手日本國立天文台及神奈川大學等團隊，從2021年底左右開始檢討在月球表面上設置多座電波望遠鏡的構想。

JAXA正在計劃把首座電波望遠鏡，由目前研發中的H3火箭發送登月小艇送至月球表面，最快於2028年度發射。這座電波望遠鏡的天線長度約5公尺。

研究團隊規劃未來把望遠鏡改良為箱型，在2030年代增加到3座、2040年代增加到百座規模，來提升觀測準確度。

根據示意圖，位於月球表面的電波望遠鏡將透過細長的天線捕捉宇宙誕生初期的氫氣電波，再經由箱型裝置內的通訊設備回傳地球。

推動這項構想的國立天文台教授井口聖表示，如果能推動這項計畫，將會是觀測宇宙「黑暗時代」的全球創舉，「希望一定要實現」。

日本 團隊

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