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東京少女群聚人行道「排排站等恩客」 賣春價碼曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
新宿街頭有許多晚上在人行道出沒的女性，隨機招攬路人賣春。街道示意圖，非新聞事件畫面。圖片來源／ingimage
新宿街頭有許多晚上在人行道出沒的女性，隨機招攬路人賣春。街道示意圖，非新聞事件畫面。圖片來源／ingimage

過去在日本歌舞伎町，就曾經有意圖賣春的女性在特定走道上站立著，直接向路人攬客交涉的現象。而近年因為疫情影響，使得在東京新宿街頭，有越來越多女性開始仿效學習，數量多到讓日媒忍不住稱呼為「異常現象」。

日本媒體「ディリー新潮」訪問一位男性知情人士，對方表示從今年初以來，這類站立在走道上，等著恩客青睞的女性越來越多。她們還會利用社群網站宣傳自己，甚至有做到追蹤者超過七千人，如偶像般受歡迎的女性。部分人在走紅之後，就漸漸不會出來招攬隨機散客。

即使如此，仍有大量賣春女性會在晚間聚集於大久保公園四周。像是大久保公園到大久保醫院間約200公尺的人行道上，就有超過10幾位年輕貌美的女子，彼此以2到3公尺的區間排排站。相對的，此時也有年齡從20到60歲不等的男性不停徘徊、打量這著些女子，顯然是在尋找「獵物」。

當這些男性決定好目標後，就會上前和女子攀談。不過因為價格之類的因素，談不攏的狀況時常發生。此時男性就會再找下一位女性交涉，直到選中滿意的對象為止。

前述受訪男性表示，目前買春的行情，大約落在30分鐘一萬圓日幣（約相當於新台幣2168元），或是一小時1萬5至2萬日圓左右（約相當於新台幣3253至4337元）。有的男性會事前詳細確認服務內容，還有人因為怕與未成年女子性交被抓，會要求對方提出身份證明。

因為疫情的關係，不少人是為了生活或還債，卻又不想正式進入風俗業，因此才會採取這樣的作法。即使日本加強取締，但男女雙方只要裝成彼此間搭訕合意的樣子，警方也無從下手，造成亂象至今仍無法解決。

東京 性行為 賣淫

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