認定一家不幸全因「惡靈附身」 狠母把孩子關天花板將近15年

辛巴威發生一起駭人的社會案件。一位婦女因為懷疑孩子被「惡靈附身」，竟然監禁對方長達15年之久，直到最近因為丈夫過世的關係，整起案件才總算曝光。

根據日本媒體「Techinsight」報導，這起事件發生在距離辛巴威首都哈拉雷25公里遠，名為「聖傑沙（Zengeza）」的地區。當地一位婦女馬拉拉（Gogo Mahlahla）在1992年，與一位男子結婚。但後來丈夫因為中風的關係，往後都過著在輪椅上的生活。

馬拉拉生了5位孩子，除了四子古蘭特（Grant）之外，其他小孩都到了國外。當地教會告訴馬拉拉，他們一家是因為遭到「惡靈附身」，所以才會遭遇到不幸，而惡靈就附在古蘭特身上。馬拉拉對此深信不疑，並想靠著教會的力量來驅逐惡靈。即便丈夫反對，馬拉拉日後還是經常出入教會。

往後古蘭特就因為惡靈附身的關係，一直被馬拉拉關在家中的天花板中，一待就是將近15年。直到最近丈夫過世，馬拉拉在他死後五天向相關單位通報後，現場人員在收屍時，才發現被監禁在天花板的古蘭特。

古蘭特被救出來時衣衫破爛，毛髮、鬍鬚和和指甲顯然久未修整。他呆坐在座位上，幾乎無法與警方進行溝通。除了監禁以外，警方還針對為何丈夫死後五天才通報進行盤查，但馬拉拉卻拒絕回答，令人匪夷所思。