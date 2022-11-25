大阪地震模擬演習…職員扮獅子籠中逃跑 「坐公園椅休息」笑翻眾人

還記得日本熊本地震，網上有指獅子從動物園逃跑，到街上亂竄的惡作劇嗎？大阪天王寺動物園就在11月24日舉行了一次演習，模擬獅子在地震後當真脫走後的狀況。不過演習當然不可能用上真獅子，只能讓人「穿上獅子裝」假扮一下，且因外型可愛，演出的人動作搞笑，成為了焦點。

天王寺動物園與當地消防部門的共同演習，內容是南海板塊發生大地震，天王寺區遭受6級地震衝擊，動物園受損，飼養的獅子從籠中逃出的情況。

職員模擬在得悉情況後，發現獅子在動物園內亂竄，以盾牌、防咬手套及麻醉槍制服獅子的應對方法，並最後利用繩網把暈倒的獅子抬離現場。

不過人們的焦點不在動物員職員身上，而是獅子：因演習不可能用上真獅子，只能讓人「穿上獅子裝」假扮一下。而這獅子裝扮過分可愛，裝扮人員全程雙腳逃走，還出現一幕等待途中坐在公園椅子上休息的情景，讓圍觀的人笑了出來。

以下網民反應：

‧緊張急去哪裏了？‧這是哪來的雙足行走獅子？‧對不起，我笑了‧下次拜託認真訓練一下吧，這可真的沒任何危機感啊

正在等待下一個演習內容，二朗腿坐在椅上休息的獅子。（共同社Youtube截圖）

在盾牌陣中想反抗突圍的獅子。（共同社Youtube截圖）

中了麻醉槍大字型倒下的獅子。（共同社Youtube截圖）

被綁在網中抬離的獅子。（共同社Youtube截圖）

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文章授權轉載自《香港01》