日網盤點20件「長大後才知道的事」 鄉民看了流淚：充滿後悔

成長的過程總會遇到許多挫折，隨著年紀增長，看待事物的方向也會有所不同。近來，一張圖表掀起日本網友熱烈討論，圖中盤點20件長大後才知道的事，讓許多人心有戚戚焉，點頭直呼「真的就像圖片說的那樣啊」。

俗話說「不經一事，不長一智」，日前，一名日本網友在推特分享「長大後才明白的20件事」，內容包含：

2. 老師和父母說的話，大部分都是正確的

3. 金錢不是全部，卻能搞定大部分的事

4. 想要過平凡的人生，其實非常困難

5. 遊戲之類的東西，小時候很喜歡，現在卻覺得很麻煩

6. 辣妹意外的很溫柔，清純的女生反而心機重

7. 10幾歲就結婚且愛的你死我活的情侶，感情冷卻的也很快

8. 意識到自己並非特別的存在

9. 出去玩等同於喝酒

10. 比起學生時代很會念書的人，善於說話的人反而更能出人頭地

11. 知道繳稅很不容易

12. 男人不管到了幾歲都愛面子

13. 女人也滿好色的

14. 自己再怎麼拚命，也未必會獲得賞識

15. 了解蟹膏的美味之處

16. 比起大都市更喜歡鄉下

17. 喜歡的音樂大多停在25歲前

18. 同年齡的人聚在一起，就會討論健康的話題

19. 羨慕當學生的人

20. 知道為人父母的偉大