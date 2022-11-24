和初音一起遨翔天空！「雪未來」日航塗裝機將在北海道亮相
虛擬歌手「初音未來（初音ミク）」登場十幾年來，一直在粉絲間擁有廣大的人氣。日本航空（JAL）集團就在近期宣布，明年將會啟用「初音未來」系列造型之一的「雪未來」，做為北海道班機的塗裝。
根據日本媒體「乗りものニュース」報導，雪未來是在2010年「札幌雪祭典」時，配合活動特別設計的新造型。自從雪未來登場後，就成為代表北海道的形象角色，身影不斷出現在各種活動、宣傳之中，每年也都會以雪未來為主題，舉辦慶典「SNOW MIKU」。
2023年的「SNOW MIKU」主活動預計將在2月4日、5日舉行。為了配合慶典，JAL旗下負責北海道航班的分公司「北海道空中系統（HAC）」，宣布打造雪未來造型的特別塗裝飛機。這架班機預計將從札幌丘珠機場啟用，屆時也將搭配各種相關活動。
「雪未來」將以「ATR 42-600」機型進行塗裝改造。機體前方會有正常衣裝的雪未來圖樣，後方則寫著「和雪未來一起 在北海道的天空遨翔吧」訊息，以及雪花的圖案。其他相關的詳細情報，未來則會在HAC官網上進行公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言