和初音一起遨翔天空！「雪未來」日航塗裝機將在北海道亮相

虛擬歌手「初音未來（初音ミク）」登場十幾年來，一直在粉絲間擁有廣大的人氣。日本航空（JAL）集團就在近期宣布，明年將會啟用「初音未來」系列造型之一的「雪未來」，做為北海道班機的塗裝。

根據日本媒體「乗りものニュース」報導，雪未來是在2010年「札幌雪祭典」時，配合活動特別設計的新造型。自從雪未來登場後，就成為代表北海道的形象角色，身影不斷出現在各種活動、宣傳之中，每年也都會以雪未來為主題，舉辦慶典「SNOW MIKU」。

2023年的「SNOW MIKU」主活動預計將在2月4日、5日舉行。為了配合慶典，JAL旗下負責北海道航班的分公司「北海道空中系統（HAC）」，宣布打造雪未來造型的特別塗裝飛機。這架班機預計將從札幌丘珠機場啟用，屆時也將搭配各種相關活動。

「雪未來」將以「ATR 42-600」機型進行塗裝改造。機體前方會有正常衣裝的雪未來圖樣，後方則寫著「和雪未來一起 在北海道的天空遨翔吧」訊息，以及雪花的圖案。其他相關的詳細情報，未來則會在HAC官網上進行公布。