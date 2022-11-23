移工懷夢赴卡達 少數成功部分又窮又傷回老家

近年來成千上萬的移工湧進卡達，在2022世界盃足球賽開踢之前協助主辦國卡達推升基礎建設、投入龐大建設工程，希望藉此賺進他們在老家想都不敢想的財富。

法新社報導，卡達人口280萬，移民就占了近9成。當中許多移工來自印度次大陸和菲律賓，其他來自肯亞與烏干達等非洲國家。

然而，波灣國家卡達正因外籍勞工死亡、受傷、領不到工資等問題而飽受批評。

對此，卡達引進諸多改革來改善工人安全、懲罰違規雇主，並支付數億美元來補償他們損失的工資和職業傷害。

然而，人權團體說，種種改革幅度太小，來得也太晚。

以下是法新社在2022卡達世界盃開踢之前，訪問到幾名印度、孟加拉等移工的親身經歷：

● 一起離家追夢 兒最後抬棺帶父回家

斯拉凡尼．卡拉迪（Sravan Kalladi）和父親拉梅什（Ramesh）為同一家公司工作，負責鋪設通往世界盃場館的馬路，但回印度老家的只有斯拉凡尼1人。

斯拉凡尼說，父親過世那天，他們又值了一次工時很長的班，期間父親胸痛，回到宿舍後便倒了下來。29歲的他無論怎麼拜託醫師搶救，50歲的父親都已回天乏術。

斯拉凡尼表示，他們工作環境「一點也不好」，工時長，加班費低。他說，擔任司機的父親曾「清晨3時上工，深夜11時回到宿舍」。

他表示，宿舍一個房間住6到8個人，「有4個人時就算想好好坐著也沒辦法」。

父子倆原本遠赴波灣是為了讓自己過更好生活，但在把父親遺體帶回印度老家之後，斯拉凡尼再也沒有回到卡達，而且只從公司收到1個月薪水的補償。

他說：「我們生是公司的人，死卻不算公司的。我們這麼信任他們，還因此離鄉背井替他們工作，他們卻讓我們失望了。」

● 夢想破滅 反背一身債

石匠米爾（Aupon Mir）2016年離開孟加拉老家勇闖卡達，一心期盼掙得足夠的錢、改變自身命運。當時他投入畢生積蓄還和親戚借錢，花了近7000美元（約新台幣22萬元）去異鄉，4年後回家的時候口袋卻只有8美元（約新台幣250元）。

他替一間興建7座世足盃場館的印度營造商工作，但因為沒有有效工作許可證，2020年被捕後遭遞解出境。

米爾表示他在卡達期間，一大早就搭巴士去場館工地，在炙熱天氣下做10小時的工，「但讓人傷心之處在於，這個場館再宏偉、再漂亮，我們都沒收到工資。我的領班摸走了工時記錄表，把我們的錢領光後逃之夭夭」。

33歲的他說：「我夢想蓋更好的房子、過更好的日子、送孩子上更好的學校。如今不但沒有一個夢想成真，還背了一身的債。」

● 墜地失明沒有賠償 最想知道兒子長相

孟加拉工人謝克（Babu Sheikh）在杜哈（Doha）附近的工地自4公尺高處跌落地面，頭顱骨折，在醫院昏迷4個月，醒過來之後兩眼失明。

他花了18個月才出院，如今家人背負著償還醫療費用的重擔。

他說，卡達有關單位曾起訴他的雇主，但案子最後不了了之，他一毛賠償也沒拿到。

因為他兒子是在他遠赴海外時出生，他從未親眼看過兒子一面，「我只想工作…只想恢復視力、看上兒子一面，看他長得像不像我。」

● 成功案例 移工感恩打算再回卡達拚10年

孟加拉人尤素夫（Abu Yusuf，化名）計劃下個月再回到卡達。他上一次在卡達的時候當過司機、建築工人和焊接人員，一個月可賺700美元（約新台幣2.2萬元）。

他說，這樣的收入他「非常滿意」，還說「他們都是好人。很多卡達人幫助過我」。

儘管曾有包商偷過他的薪水，但32歲的他仍對卡達當局讚譽有加，還在上個月回到老家看在極度貧苦之中把他一手養大的母親。

他如今在蓋一棟兩層樓的家，用在卡達賺來的錢買了一台時髦的摩托車，還負責支付他母親和失明兄長共7個人的生活費。

他說，他對自己在卡達蓋的場館十分驕傲，希望自己也有機會進場看比賽，還說希望自己能在卡達再拚個10年，「卡達待我不薄」。