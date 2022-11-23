拚3年內空中交通商用化 南韓搶先模擬體驗

南韓政府目標在近3年內為都市型空中交通（UAM）商用化準備完整產業環境，緩減首都圈壅塞交通，今天舉行UAM搭乘模擬活動，讓民眾一窺未來交通可能性。

南韓國土交通部今天在金浦舉行第3次UAM試飛，繼去年在金浦機場以德國產飛行機試驗既有航空安全系統與UAM飛行機通訊狀況，今年則以國產化9成以上的韓製飛行機進行試飛，並在現場模擬展示從預約、Check in、安檢等搭機程序。

「UAM對許多人來說可能還很陌生」，今天出席活動親自示範搭機流程的國土部第2次長魚命昭致詞表示，「但最快3年，慢的話5年內就有望完成商用化」，民眾也可在今天的活動中一窺未來科技樣貌。

魚命昭指出，歐美國家積極發展UAM產業，中國也急起直追，但國際市場尚未出現「絕對強者」，南韓在通訊技術、電池及半導體等領域競爭力強，「對我們來說還有無窮無盡的機會」。

依模擬內容，南韓未來UAM服務規劃透過APP預約，只要輸入出發、目的地、搭乘時間及人數等資訊即可輕鬆預約；供飛行機垂直起降的「垂直機場」（vertiport）則將導入人臉識別及新興安檢技術，掃描人臉即可叫出機票等預約資訊，安檢也只需要0.48秒就能快速通過，避免大排長龍的狀況。

今天試飛的兩部飛行機V-speeder與SKYLA-V2分別可載重120公斤及70公斤，V-speeder最高速度為每小時95公里，一次可飛行15分鐘，SKYLA-V2最高時速90公里，可飛行20分鐘。

為驗證韓版UAM安全性及制定安全標準，南韓政府規劃明年在全羅南道高興郡建設實際飛行場域，2024年將進一步在首都圈建置試驗用垂直機場。

這次活動也展出從全國大學生作品中遴選出的優秀UAM相關作品，並邀集專門學者、業界人士舉行國際論壇，討論UAM商用化所需安全標準、法規條件、驗證環境等具體措施。