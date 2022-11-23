快訊

阿拉伯人的驕傲日：爆冷踢贏強敵阿根廷的足球狂喜

汪小菲不願再付豪宅鉅額電費 專家曝6恐怖支出：呼吸每刻都驚人

拚3年內空中交通商用化 南韓搶先模擬體驗

中央社／ 首爾23日專電

南韓政府目標在近3年內為都市型空中交通（UAM）商用化準備完整產業環境，緩減首都圈壅塞交通，今天舉行UAM搭乘模擬活動，讓民眾一窺未來交通可能性。

南韓國土交通部今天在金浦舉行第3次UAM試飛，繼去年在金浦機場以德國產飛行機試驗既有航空安全系統與UAM飛行機通訊狀況，今年則以國產化9成以上的韓製飛行機進行試飛，並在現場模擬展示從預約、Check in、安檢等搭機程序。

「UAM對許多人來說可能還很陌生」，今天出席活動親自示範搭機流程的國土部第2次長魚命昭致詞表示，「但最快3年，慢的話5年內就有望完成商用化」，民眾也可在今天的活動中一窺未來科技樣貌。

魚命昭指出，歐美國家積極發展UAM產業，中國也急起直追，但國際市場尚未出現「絕對強者」，南韓在通訊技術、電池及半導體等領域競爭力強，「對我們來說還有無窮無盡的機會」。

依模擬內容，南韓未來UAM服務規劃透過APP預約，只要輸入出發、目的地、搭乘時間及人數等資訊即可輕鬆預約；供飛行機垂直起降的「垂直機場」（vertiport）則將導入人臉識別及新興安檢技術，掃描人臉即可叫出機票等預約資訊，安檢也只需要0.48秒就能快速通過，避免大排長龍的狀況。

今天試飛的兩部飛行機V-speeder與SKYLA-V2分別可載重120公斤及70公斤，V-speeder最高速度為每小時95公里，一次可飛行15分鐘，SKYLA-V2最高時速90公里，可飛行20分鐘。

為驗證韓版UAM安全性及制定安全標準，南韓政府規劃明年在全羅南道高興郡建設實際飛行場域，2024年將進一步在首都圈建置試驗用垂直機場。

這次活動也展出從全國大學生作品中遴選出的優秀UAM相關作品，並邀集專門學者、業界人士舉行國際論壇，討論UAM商用化所需安全標準、法規條件、驗證環境等具體措施。

南韓

延伸閱讀

世足賽／預防發生梨泰院事件 日本首戰大阪警方增派警力

Ozone赴韓媒體大陣仗接機 超高人氣登韓網

王必勝左批看報紙就知特定集團是誰 右批沈富雄不厚道

【專家之眼】罰200萬！疫情指揮中心機關算盡

相關新聞

等近3年！16歲少年轉院要到「2025年」才能看診 爸傻眼：那時他都18歲了

醫院轉診要等兩年半，會不會太久了！英國一名16歲少年因秘尿問題被轉診至公費醫院檢查，但預約掛號單的看診日期寫著「2025年6月」，等到那時少年都已經18歲了。少年的父親原以為是日期誤植，院方卻表示正確無誤，並說都是疫情造成的，會盡力改善。

列車飽覽野生動物 非洲搶進觀光財

坐上辛巴威的「大象列車」，看著獅子在陽光下打盹、大象伸長鼻子喝水！辛巴威「萬蓋國家公園」最近將舊鐵路改裝成「大象列車」（Elephant Express），讓觀光客可以搭上列車觀賞非洲野生動物生態...

影／擅登古馬雅神廟手舞足蹈 金髮女郎遭憤怒鄉民圍攻

Sky News報導，社群媒體近日流傳一隻「爆紅」影片，可見到有名女性遊客擅闖墨西哥的古馬雅庫庫爾坎（Kukulcan）...

盯著圖片看「黑洞不斷擴大」 專家：被大腦騙了

大多數人只要盯著這張圖片看，就會發現中間的黑色區塊像黑洞一樣不斷擴大，彷彿要將人吞噬。但這張圖片其實是一張靜止的圖片，中間的黑洞看起來一直變大其實全都是錯覺。

永別「大明」JDF：從金剛戰士到基督鬥士的Power Rangers

「我會盡最大努力，證明我是一個真正的鬥士。」著名的美版戰隊影集——《金剛戰士》——飾演經典人氣角色綠戰士「大明」的演員法蘭克（Jason David frank，通稱JDF），已證實在11月19日身亡，年僅49歲。JDF的驟逝讓影迷極為錯愕，在社群平台上紛紛追悼致意。JDF以《金剛戰士》走紅，而後轉向MMA格鬥家之路，也曾在人生困頓之時受到基督教信仰的感召，重新振作之後繼續他在金剛戰士與格鬥家兩種身分的事業道路。JDF是90年代美國娛樂文化的象徵人物之一，也是至今令人難忘的英雄偶像。

悲劇了！夫中頭獎妻領光「與姦夫私奔」 他報警結局超辛酸

中頭獎竟反致妻離家破？泰國一名男子買彩票中了600萬泰銖（約518萬新台幣），原打算藉此改善與妻子2人生活，沒想到妻子不顧念結婚26年的情誼，竟然趁男子不注意偷偷把所有錢都領出來，並與姦夫私奔，讓男子傷心欲絕，報警求助。不過警方回覆因2原因無能為力，只有他親自說服對方把錢歸還，讓男子相當無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。