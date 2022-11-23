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列車飽覽野生動物 非洲搶進觀光財

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖說：辛巴威的「大象列車」環繞該國國家公園，民眾可以搭乘著列車看獅子在陽光下打盹、大象伸長鼻子喝水。（Photo by Ploeter in Africa on Flickr under C.C. License）
圖說：辛巴威的「大象列車」環繞該國國家公園，民眾可以搭乘著列車看獅子在陽光下打盹、大象伸長鼻子喝水。（Photo by Ploeter in Africa on Flickr under C.C. License）

坐上辛巴威的「大象列車」，看著獅子在陽光下打盹、大象伸長鼻子喝水！辛巴威「萬蓋國家公園」最近將舊鐵路改裝成「大象列車」（Elephant Express），讓觀光客可以搭上列車觀賞非洲野生動物生態。隨著疫後旅遊潮爆發，各國也開始重振的國內的旅遊產業，導致一票難求，機票價格飛漲。

大象列車賞動物

BBC》報導，在非洲南部辛巴威的「萬蓋國家公園」（Hwange National Park）裡面有超過100種哺乳動物，如南非劍羚、鬣狗與大象等。近期該國家公園推出「大象列車」，一輛車最多能夠容納22人，隨著鐵道的軌跡，暢遊整個國家公園，欣賞野生動物的英姿。

該鐵路最初是為了將辛巴威內陸地區的礦產與農產運到莫三比克的港口而建立，最早鋪設於1904年，但之後使用率逐漸下滑，在萬蓋國家公園能看到獅子躺在鐵軌上打盹的畫面。

將動物經濟帶入社區

國家公園管理員布徹指出，萬蓋國家公園是在1930年落成，更通過鑽井等方式建立水源，引入專門的公園管理員，照顧該地的動物。隨著野生動物不斷增加，更多觀光旅客到此一睹非洲大自然生態，但同時也引來了野心的盜獵者。

該公園的動物嚮導努庫伯說，盜獵導致萬蓋國家公園的犀牛數量直線下滑，該地區只剩下少數的黑犀牛，白犀牛則早於十幾年前就已經滅絕。對此，目前萬蓋國家公園目前將犀牛轉移到社區的動物園裡，讓民眾無須深入公園部，打擾犀牛的生活，還能為附近社區帶來經濟動能。

疫後旅遊潮復甦

美聯社》報導，各國逐漸擺脫出入境的防疫措施，許多民眾開始規劃「報復性旅遊」，最近又將迎來一年一度的感恩節，西方國家的民眾紛紛規劃感恩節旅行，預計今年光美國就有超過260萬人準備出國，各國觀光業都蓄勢待發，試圖搶進此波觀光熱潮。

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