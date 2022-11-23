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等近3年！16歲少年轉院要到「2025年」才能看診 爸傻眼：那時他都18歲了

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名16歲少年需要轉診就醫，但因醫院人力短缺，必需要等候近3年才能排到時間看診。圖擷自《中國報》
英國一名16歲少年需要轉診就醫，但因醫院人力短缺，必需要等候近3年才能排到時間看診。圖擷自《中國報》

醫院轉診要等兩年半，會不會太久了！英國一名16歲少年因秘尿問題被轉診至公費醫院檢查，但預約掛號單的看診日期寫著「2025年6月」，等到那時少年都已經18歲了。少年的父親原以為是日期誤植，院方卻表示正確無誤，並說都是疫情造成的，會盡力改善。

根據《中國報》報導，英國一名16歲少年因泌尿問題被轉診到公費醫院做檢查，少年的父親之後收到醫院的預約掛號通知信，寫著預約時間為「2025年6月25日」，也就表示要等待951天後才能就診做檢查，讓他感到傻眼。

據報導，少年的父親原以為是院方打錯日期，院方卻表示這就是正確日期。算一算，等到可以看診的那一天，16歲少年都已經滿18歲了，雖然少年的症狀並不會造成立即的生命危險，但對生活仍有重大影響。少年的父親表示，私人醫療機構的費用太貴，負擔不了，但沒想到轉診公費醫院會需要等候那麼長的時間，如果狀況無法改變，只能到兒子18歲了。

對此，院方表示道歉，並解釋是因新冠肺炎疫情造成人力短缺所致，但讓病人等待近3年是完全不能被接受的，也向家屬保證此事件是罕見個案，承諾會盡力協助縮短病患等待時間。

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