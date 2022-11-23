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盯著圖片看「黑洞不斷擴大」 專家：被大腦騙了

聯合新聞網／ 綜合報導
86%的受試者認為中間的圓形不斷擴大，就像黑洞一樣。圖擷自期刊《人類神經科學前沿》
86%的受試者認為中間的圓形不斷擴大，就像黑洞一樣。圖擷自期刊《人類神經科學前沿》

大多數人只要盯著這張圖片看，就會發現中間的黑色區塊像黑洞一樣不斷擴大，彷彿要將人吞噬。但這張圖片其實是一張靜止的圖片，中間的黑洞看起來一直變大其實全都是錯覺。

據《鏡報》（Mirror）報導，挪威奧斯陸大學心理學家連恩（Bruno Laeng）進行了一項視錯覺研究，並將研究結果刊登在期刊《人類神經科學前沿》（Frontiers in Human Neuroscience）。

該研究邀請50名受試者觀看一張圖片，圖片中間有著黑色圓形圖案，背景則襯著許多小圓。研究人員使用特殊的相機追蹤受試者的眼球運動。在實驗後研究人員發現，雖然圖片明明是靜止的，但86%的受試者都說他們感覺中間的黑色圓形圖案就像「黑洞」一樣不斷變大。

研究指出，之所以會有這種視覺錯覺，是因為圖片騙過了大腦，讓大腦以為我們正在進入洞穴或隧道這類黑暗的空間。連恩說，大腦會自然預測光線如何改變，藉由瞳孔收縮或擴大來應對外在光源。而這張圖片讓大腦產生錯覺，誤以為看到圖片的亮度變化，讓瞳孔放大，因此才會感覺中間的黑色圓形不斷擴大。

研究人員將圖片中的圓形換成其他顏色，相較於黑色圓形，其他顏色的圓形擴大的效果較弱，受試者的瞳孔放大也較不明顯。而當研究人員將圖片改為黑色背景、白色圓形圖案時，受試者的瞳孔便轉為縮小，與人類朝強光移動時會產生的反應一致。

團隊表示，未來會進行進一步研究，了解為什麼某些受試者「看不見」黑洞在擴大。未來也會藉由動物研究，進一步了解視錯覺。

黑洞

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