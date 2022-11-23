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新婚夫妻模里西斯度蜜月 她浮潛被毒魚螫傷2個月未痊癒

聯合新聞網／ 綜合報導
英國新婚夫妻前往海島度蜜月，沒想到被帶有劇毒的魚咬傷。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
英國新婚夫妻前往海島度蜜月，沒想到被帶有劇毒的魚咬傷。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

一對新婚夫妻前往海島度蜜月，沒想到被帶有世界劇毒之一的魚咬傷，新娘帶著腳傷痛了兩個月仍無法康復。

根據《鏡報》報導，27歲的艾咪與37歲的先生卡隆在9月時，前往模里西斯度過兩週夢幻般的蜜月旅行，卻沒預料到浮潛時發生讓他們相當難忘的惡夢。原本打算穿上膠鞋的艾咪，旁人告訴她海灘都是沙，用不到膠鞋因此艾咪就沒穿上，沒想到在泡海水的時候，卻突然感到刺痛，讓她驚嚇了一下。

之後的旅程艾咪都覺得非常不舒服，不僅腳腫了一倍大，甚至部分皮膚組織還變成藍色跟白色。因此她向飯店的醫生求助，接著被轉往當地醫院過夜檢查，檢查發現艾咪是被帶有劇毒的石頭魚螫傷，當時除了點滴外還使用嗎啡止痛，並注射蛇毒血清，醫生幫她把傷口切開，把毒液擠出來。

9月底他們回到英國後，艾咪的腳傷疼痛感未減，她說在飛機上「腳好像氣球快爆炸一樣」，回家後她趕緊就醫，並服用抗生素至今。艾咪表示，自己以後不會再任意聽信他人的話，一定會做好最佳的安全防範。

蜜月旅行 抗生素

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