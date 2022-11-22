日本特賣場驚見大量陸客爆買名牌包！負責人：中國人不可或缺

自日本開關已過了1個多月，有不少旅客陸續到當地觀光購物。雖然日圓近日稍微回升，但依然比疫情前低不少，遊客的購買欲只增不減。有日媒就直擊名牌特賣場，負責人受訪時就坦言中國客人「好重要」，對他們的貢獻不可或缺。

日本開放自由行旅客入境後，很多港人就迫不及待到當地旅遊。適逢日圓低迷，旅客的購買力提升，日媒ANN日前就直擊名牌特賣場，調查外國人爆買奢侈品的盛況。

位於東京大田區的一間特賣場，一大早就有數百人排隊入場，希望低價買入Rolex勞力士、Hermès及Louis Vuitton等名牌。特賣場內集合了約50間名牌店舖的包包、首飾和手錶等，奢侈品多達10萬件以上，價格也比一般店舖便宜30%至90%。有原價約12萬円的LV包包劈價近一半，只需6萬円就可以入手。

有日本客人就表示店內奢侈品價錢「划算」，能以較低價格買到想要的東西。亦有男客人打算在店內「尋寶」，買禮物送給小孩剛出生的兒子夫婦作祝賀。不過比起這些打算送禮自用的本地人，特賣場負責人福島理事長就表示，3日間約5500人中有約6成都是外國客人，相信是日圓低迷令遊客覺得產品特別便宜。

當中，ANN發現有不少來自中國的客人，正架起腳架直播帶貨。賣家在現場介紹商品，如果有觀衆想買就需立刻付款過數，再由他們寄回大陸。有中國賣家受訪時就表示，有約20萬人同時觀看直播。有電子商務專家認爲，中國賣家在日本國內現場直播變相是「一定係真貨」的保證，因此才會極受歡迎。

即使不是賣家，有不少中國旅客亦會幫家人掃貨，有家庭甚至買入逾10個Louis Vuitton包包。當中有客人豪砸4500萬円，特賣場3天間銷售總額達4億3000萬円。福島理事長表示中國賣家或客人都是對他們「銷售量不可或缺的一部分」；「日本國內經濟長年停滯，不論以甚麽方式將日本的商品帶到海外，都對日本的經濟有很大幫助」。

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文章授權轉載自《香港01》