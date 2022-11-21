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「餐點被偷吃」女師抓狂 逼小一生背貼悔過書遊街示眾

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女老師因為餐點被偷吃，憤而要小學生貼上反省文在校園裡「遊街示眾」。圖擷自youtube
一位女老師因為餐點被偷吃，憤而要小學生貼上反省文在校園裡「遊街示眾」。圖擷自youtube

日本杏壇發生一起醜聞。一位老師為了懲罰違規的小學生，於是在對方背上貼著反省文的情況下，讓對方走遍整個校園「遊街示眾」。這樣的懲罰動作引起極大的爭議，當事教師如今也遭到訓誡離職。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，這起事件發生在2020年大阪府的一間特教學校。當時有位小學一年級男童，趁著老師不在時，偷吃掉學校給老師的配餐。這舉動讓20多歲的女老師大發雷霆，於是在男童背上貼著一張「我擅自把老師的餐點吃掉了。正在反省中」紙條，並帶著他遊街巡迴校園約20分鐘。

當時有其他家長撞見該老師的這個舉動，於是聯絡校方。校方在瞭解原委之後，便向男童家長道歉。大阪府教育委員會也認為對兒童來說，這顯然是不適切的懲罰，因此在今年9月提出訓誡處分。該教師則在同月12日主動遞交辭呈離開學校。

許多日本網友們也不諒解這樣的行為，紛紛表示「貼反省文示眾這種行為，根本和古時候有身份階級時一樣不行」、「這沒有任何好處，只會讓家長對學校產生不信任感而已」、「這其實是組織問題，學校對於怎麼懲罰學生要有一套規範」、「這麼乾脆就辭了，該不會本來就想跑吧」。

教職師資 不適任教師

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