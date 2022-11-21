快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

PLG／又有NBA球員來台！ 領航猿公布簽下「馬刺隊冠軍成員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和菓子店老夫妻同日病逝 「只差兩小時」連殯葬業者都沒遇過

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一對開甜點店的老夫妻，最近在同一天病逝。圖擷自twitter
日本一對開甜點店的老夫妻，最近在同一天病逝。圖擷自twitter

在許多戲劇裡頭，經常會有感情融洽的角色間互相發誓，希望「不求同年同月同日生，但願同年同月同日死」。而最近在日本，真的有對白頭偕老的夫妻到了最後，奇蹟似地在同一天與世長辭。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，居住在日本富山市的一對老夫妻大野榮一及大野貴子（タカ子），今年分別邁入82歲和79歲的年紀。大野榮一過去曾就讀東京專科學校，學習到各種東西洋甜點的製作方法。60年前的1962年，學成的大野在富山開了一家和菓子店「大野菓子舖」。

大野在開店三年後，結識了貴子並結婚。貴子雖然不會做甜點，但經常幫忙備料等事務，是店內不可或缺的存在。大野菓子舖的名聲也漸漸在當地傳開，特別是銅鑼燒備受好評，生意相當興隆。兩人的兒子大野等也在唸完書後，23歲起便在店家幫忙。

不過最近幾年，大野榮一因為年紀大了，開始出現退化症狀，特別是情緒不穩容易發怒。於是大野等接下了店長職務，讓雙親退休旅遊，還曾到臺灣及韓國等地方遊玩。但今年大野榮一從2月遭遇交通事故後，身體就一直有狀況。到了10月16日，醫院通知大野一家，表示他的狀況並不樂觀。

而在兩天之後，大野貴子也因為突然不舒服而入院治療，檢查後發現肝臟、腎臟等處都得了癌症，病情很快迅速惡化。10月26日晚間8點33分，大野榮一因為肺炎過世。而差不多兩小時後的10點25分，大野貴子也因為腎盂癌往生。

雙親都在同一天過世，讓大野等感到相當意外，覺得一瞬間父母都走了，難免感到寂寞。葬儀業者也說，過去從來沒碰過因為自然疾病，而在同月同日一起過世的夫妻檔，像大野夫妻如此巧合的案例，還是第一次見到。

葬禮

延伸閱讀

嬌妻一動作讓外帶速食秒變高級料理 網友讚嘆：天才發明！

74歲男再婚娶55歲妻 她重病半身不遂卻狠心拋棄要離婚

黑心公司工時長「今天上班後天回家」 薪水還超低讓他不忍了

音樂老師看不下去找來談話 墊底高中生逆襲上東大改變人生

相關新聞

「餐點被偷吃」女師抓狂 逼小一生背貼悔過書遊街示眾

日本杏壇發生一起醜聞。一位老師為了懲罰違規的小學生，於是在對方背上貼著反省文的情況下，讓對方走遍整個校園「遊街示眾」。這樣的懲罰動作引起極大的爭議，當事教師如今也遭到訓誡離職。

雪梨小學實驗課意外 11名學生灼傷

位於澳洲雪梨的西曼利公立學校（Manly West Public School）21日下午1點20分左右發生科學實驗課意...

和菓子店老夫妻同日病逝 「只差兩小時」連殯葬業者都沒遇過

在許多戲劇裡頭，經常會有感情融洽的角色間互相發誓，希望「不求同年同月同日生，但願同年同月同日死」。而最近在日本，真的有對白頭偕老的夫妻到了最後，奇蹟似地在同一天與世長辭。

英國電費大漲全家無奈點蠟燭 做瑜伽、洗碗都只能帶頭燈

歐洲能源費用飆漲，讓不少家庭吃不消，只能想盡辦法省電。英國一個家庭因為看到電費開銷比過去翻了好幾倍，只好改變生活習慣，降低開暖氣的頻率，甚至在家只戴頭燈做事，希望可以省更多錢。

日本足球的世界夢（上）《青之蘆葦》與日本旅外球員煉成路

1981年漫畫家高橋陽一開始連載的《足球小將翼》（キャプテン翼），主人公翼曾經是日本足球的象徵人物。不但多位日本足球知名選手，因為這部漫畫走上足球之路，這部漫畫經由翻譯，也擁有眾多海外粉絲，其中，也不乏像梅西（Lionel Messi）、伊涅斯塔（Andres Iniesta）這樣的世界頂尖球員。

花一小時都找不到靜脈注射 死刑犯暫時逃過一劫

美國阿拉巴馬州一名被判死刑的罪犯，執法人員在準備行刑時試圖找到靜脈注射，卻花了一個多小時仍無法找到，最後不得不先取消這一次行刑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。