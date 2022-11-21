和菓子店老夫妻同日病逝 「只差兩小時」連殯葬業者都沒遇過

在許多戲劇裡頭，經常會有感情融洽的角色間互相發誓，希望「不求同年同月同日生，但願同年同月同日死」。而最近在日本，真的有對白頭偕老的夫妻到了最後，奇蹟似地在同一天與世長辭。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，居住在日本富山市的一對老夫妻大野榮一及大野貴子（タカ子），今年分別邁入82歲和79歲的年紀。大野榮一過去曾就讀東京專科學校，學習到各種東西洋甜點的製作方法。60年前的1962年，學成的大野在富山開了一家和菓子店「大野菓子舖」。

大野在開店三年後，結識了貴子並結婚。貴子雖然不會做甜點，但經常幫忙備料等事務，是店內不可或缺的存在。大野菓子舖的名聲也漸漸在當地傳開，特別是銅鑼燒備受好評，生意相當興隆。兩人的兒子大野等也在唸完書後，23歲起便在店家幫忙。

不過最近幾年，大野榮一因為年紀大了，開始出現退化症狀，特別是情緒不穩容易發怒。於是大野等接下了店長職務，讓雙親退休旅遊，還曾到臺灣及韓國等地方遊玩。但今年大野榮一從2月遭遇交通事故後，身體就一直有狀況。到了10月16日，醫院通知大野一家，表示他的狀況並不樂觀。

而在兩天之後，大野貴子也因為突然不舒服而入院治療，檢查後發現肝臟、腎臟等處都得了癌症，病情很快迅速惡化。10月26日晚間8點33分，大野榮一因為肺炎過世。而差不多兩小時後的10點25分，大野貴子也因為腎盂癌往生。

雙親都在同一天過世，讓大野等感到相當意外，覺得一瞬間父母都走了，難免感到寂寞。葬儀業者也說，過去從來沒碰過因為自然疾病，而在同月同日一起過世的夫妻檔，像大野夫妻如此巧合的案例，還是第一次見到。