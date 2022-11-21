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巨大火流星劃破天際 閃耀挪威夜空

中央社／ 奧斯陸20日綜合外電報導

專家今天表示，宇宙塵埃墜入大氣層形成壯觀的金牛座流星雨，一顆巨大的火流星劃破天際，點亮了挪威西南部夜空。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，這顆所謂的「火流星」異常明亮，在昨晚剛過7時（格林威治時間18時）照耀黑夜，挪威南部大片地區都可看到。

「挪威流星網」（Norwegian Meteor Network）創辦人畢列特（Morten Bilet）說：「它發出的強光非常耀眼，在大氣層中完全燃燒殆盡。」

流星與大氣層摩擦燃燒產生的一道光芒，在夜空中閃爍著多種顏色，讓許多目擊民眾既驚訝又困惑，警方也因此接獲許多報案電話。

27歲的目擊者史克拉姆（Per Skram）告訴挪威廣播公司（NRK）：「周圍突然間亮了起來，我一開始以為是有汽車開了遠光燈。後來我抬頭看向天空，一道巨大的閃光劃過天際，後面還拖著一條長長的藍色尾巴。」

挪威南部地區的警察局在推特（Twitter）發文說：「警方持續與挪威氣象研究所（NorwegianMeteorological Institute）聯繫，研究所認為那可能是顆流星。」

挪威流星網說，許多人將這顆流星與當前活躍的獅子座流星雨聯想在一起。

不過這個組織在官網寫道：「這顆火流星屬於同時間活躍的金牛座北流星雨。」

挪威氣象研究所也說，這顆流星屬於一年一度的金牛座北流星雨。

進入地球大氣層的太空岩石稱為流星，但在墜落地表的旅程中倖存下來的碎片，則被稱為隕石。

挪威 獅子座流星雨 警察

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