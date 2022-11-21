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花一小時都找不到靜脈注射 死刑犯暫時逃過一劫

聯合新聞網／ 綜合報導
美國執法人員花了一個多小時仍無法找到靜脈可注射，最後不得不先取消這一次行刑。監獄示意圖。圖片來源／ingimage
美國執法人員花了一個多小時仍無法找到靜脈可注射，最後不得不先取消這一次行刑。監獄示意圖。圖片來源／ingimage

美國阿拉巴馬州一名被判死刑的罪犯，執法人員在準備行刑時試圖找到靜脈注射，卻花了一個多小時仍無法找到，最後不得不先取消這一次行刑。

根據《Metro》報導，囚犯肯尼斯因1988年殺害牧師妻子伊莉莎白遭判死刑，原本預計上週執法，沒想到卻因執法人員找不到靜脈可以注射藥物，因而推遲行刑。而在兩個月前，阿拉巴馬州也因找不到合適靜脈注射，讓死刑犯艾倫遭受90分鐘的痛苦，因而暫時取消他的死刑。

據了解，當時執法人員讓死刑犯艾倫吊在直立的處決床上，過程中大量出血20分鐘，收到停止執法通知後，艾倫已受重傷並且有創傷反應。

而備受爭議的還有發生在7月的罪犯喬，當時因為受到粗糙注射的關係，他經歷了美國史上最長的行刑，最後在極度痛苦中死去。而這三起囚犯的執法都受到爭議，部分反對死刑組織批評阿拉巴馬州的處理方式殘忍且不按常規。

死刑

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