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英國電費大漲全家無奈點蠟燭 做瑜伽、洗碗都只能帶頭燈

聯合新聞網／ 綜合報導
英國電費大漲，不開燈的狀況下，他們透過點蠟燭照亮家中。圖片來源／ingimage
英國電費大漲，不開燈的狀況下，他們透過點蠟燭照亮家中。圖片來源／ingimage

歐洲能源費用飆漲，讓不少家庭吃不消，只能想盡辦法省電。英國一個家庭因為看到電費開銷比過去翻了好幾倍，只好改變生活習慣，降低開暖氣的頻率，甚至在家只戴頭燈做事，希望可以省更多錢。

根據《Metro》報導，53歲的切夫達因為看到每個月超過320英鎊（約台幣11,841元）的電費，隨即在家實行「無電措施」，跟全家人一起戴頭燈減少開燈，且每週只開一次暖氣，其他時間都鼓勵妻子與孩子穿上外套與蓋毯子保暖。

一家人每天常做的事情如做瑜伽、看書或洗碗等，都戴著頭燈進行，此外在不開燈的狀況下，他們透過點蠟燭照亮家中。切夫達表示這好像回到18世紀，但卻也省下了不少錢。

一家人現在已經比較習慣戴頭燈走動，不需開燈，也減少看電視的次數，「我們盡我們所能去做」，因為頭燈每個只需要8.5英鎊（約台幣314元）。切夫達妻子莫達表示，「雖然很難，但我們試著正向思考，例如點蠟燭讓它變得浪漫。」

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