快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬航MH17航班空難：荷蘭法官判處三嫌犯無期徒刑

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

（德國之聲中文網）4名被荷蘭檢方起訴的嫌犯均為烏克蘭東部分離主義叛亂分子的高級成員，分別是俄羅斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、葛金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergei Dubinsky）以及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）。4人被控安排和運輸了涉案的「山毛櫸」防空導彈系統，犯有謀殺罪。法院在4人都缺席的情況下舉行了聽證會和審判，僅普拉托夫委任律師出庭。最終，葛金、杜賓斯基和哈成科被法庭裁決罪名成立，判處無期徒刑。普拉托夫因證據不足被宣判無罪。

2014年7月17日，馬航MH17班機在從阿姆斯特丹飛往吉隆坡的途中在烏克蘭上空被導彈擊落，造成乘客和機組人員共298人喪生，其中包括196名荷蘭人。由於大多數受害者來自荷蘭，審判在荷蘭進行。

上述判決宣布後，俄羅斯外交部指荷蘭法院將兩名俄羅斯嫌疑人定罪是一個「可恥」的裁決，是出於政治動機。塔斯社引述俄羅斯議會一名議員稱，莫斯科將拒絕荷蘭引渡兩名俄羅斯被告的申請。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在宣判當天表示，「今天的判決是在真相和問責的道路上邁出的重要的第一步。」遇難者家屬代表說，儘管被告仍然在逃，這一裁決將是一個重要的里程碑。上述四人被認為都身在俄羅斯。

判決做出後，檢察官和被告有兩周時間提出上訴。

(德新社等）

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

馬航MH17航班空難：荷蘭法官判處三嫌犯無期徒刑

4名被荷蘭檢方起訴的嫌犯均為烏克蘭東部分離主義叛亂分子的高級成員，分別是俄羅斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、葛金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergei Dubinsky）以及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）。4人被控安排和運輸了涉案的「山毛櫸」…

全球最老小學生99歲嬤辭世 鼓勵女性求學獲讚揚

東非國家肯亞的媒體今天報導，全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內已辭世，享耆壽99歲。她在90多歲高齡決心求學的故事，不僅被...

印尼蘇門答臘外海發生芮氏規模6.9強震 深度僅10公里

美國地質調查局（USGS）資料顯示，印尼蘇門答臘西南方18日晚間發生芮氏規模6.9強震。

解惑法國：「耶穌之血」葡萄酒的消費經濟學？

「葡萄酒」在法國社會中扮演著特別重要的角色，無論是在與朋友聚餐、一個人喝；上班日到餐廳用午餐時也可喝一杯葡萄酒，或甚至在學校學生餐廳裡也會販售，可見葡萄酒是法國人生活中很重要的伙伴。不過現在喝葡萄酒的法國人有結構上的改變，這是否與法國葡萄酒行業與法國人喝葡萄酒的習慣有關？

日本足球的世界夢（上）《青之蘆葦》與日本旅外球員煉成路

運動漫畫原來就是日本漫畫中多主題當中的一支，《足球小將翼》之後，也出現多部足球漫畫，其中，2015年開始連載的《青之蘆葦》是值得一讀的佳作。這部作品不但今年推出電視動畫，8月富士電視台邀請1384名運動名門大學學生票選最強運動漫畫，《青之蘆葦》位居第六。附帶一提，《足球小將翼》則是第九，可見專攻運動的年輕人們喜好改變。

柏克萊加大也不玩 跟進耶魯和哈佛退法學院影響力排名

在哈佛和耶魯大學法學院宣布退出《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）法學院排名系統一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。