馬航MH17航班空難：荷蘭法官判處三嫌犯無期徒刑

（德國之聲中文網）4名被荷蘭檢方起訴的嫌犯均為烏克蘭東部分離主義叛亂分子的高級成員，分別是俄羅斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、葛金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergei Dubinsky）以及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）。4人被控安排和運輸了涉案的「山毛櫸」防空導彈系統，犯有謀殺罪。法院在4人都缺席的情況下舉行了聽證會和審判，僅普拉托夫委任律師出庭。最終，葛金、杜賓斯基和哈成科被法庭裁決罪名成立，判處無期徒刑。普拉托夫因證據不足被宣判無罪。

2014年7月17日，馬航MH17班機在從阿姆斯特丹飛往吉隆坡的途中在烏克蘭上空被導彈擊落，造成乘客和機組人員共298人喪生，其中包括196名荷蘭人。由於大多數受害者來自荷蘭，審判在荷蘭進行。

上述判決宣布後，俄羅斯外交部指荷蘭法院將兩名俄羅斯嫌疑人定罪是一個「可恥」的裁決，是出於政治動機。塔斯社引述俄羅斯議會一名議員稱，莫斯科將拒絕荷蘭引渡兩名俄羅斯被告的申請。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在宣判當天表示，「今天的判決是在真相和問責的道路上邁出的重要的第一步。」遇難者家屬代表說，儘管被告仍然在逃，這一裁決將是一個重要的里程碑。上述四人被認為都身在俄羅斯。

判決做出後，檢察官和被告有兩周時間提出上訴。

(德新社等）

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