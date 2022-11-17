影／可愛小象伸象鼻摸來摸去 記者被干擾到笑場錄不下去

肯亞一位年輕記者日前赴首都奈洛比的薛德里克野生動物信託（Sheldrick Wildlife Trust）採訪，但當他對著攝影機錄製報導時，卻意外遇到了一頭可愛小象的「干擾」，只見牠好奇地伸出象鼻，在他的頭部摸來摸去，讓整個採訪團隊最終都忍不住笑了出來。

Storyful報導，肯亞廣播公司一台（KBC 1）記者卡翁達（Alvin Kaunda）當時正在說明人類活動對環境的影響，其中一頭失去父母的小象卻決定偷走鎂光燈焦點。

卡翁達告訴Storyful，「我一開始覺得象鼻觸碰到我的背，但決定繼續錄影，因為我正對著攝影機拍攝我的差不多第10篇報導。我不會讓任何事情阻止我，直到那頭小象把牠的鼻子塞進我的嘴巴裡」。

這頭小象確實看上去很好奇，先把象鼻從卡翁達的肩膀移到耳朵，接著轉到他的頭頂，最後貼上了臉龐。畫面可見到卡翁達的表情逐漸失控，最後終於笑了出來，並且暫時放棄錄影。

卡翁達說，這其實是他第一次到薛德里克野生動物信託，「我知道我要去看大象，但不曉得他們會讓我離牠們那麼近」。