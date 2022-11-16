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高三生欲哭無淚！答案卷運送途中全飛走 大學入學考試恐重考
考大學讓高中生們極其焦慮，然而在美國卻發生學生交卷後，答案卷在貨車運送途中一張張飛走的意外，最後仍有55張試卷遺失，學生們恐面臨重考的命運。
根據《NBC》報導，事件發生在10月27日，美國德州艾爾帕索高中（El Paso High School）三年級學生，在校內參加美國大學入學考試「SAT」（學術能力測驗），答案卷卻在貨車運送途中飛走，然而試卷是如何飛走的，原因尚待釐清。
對此，負責舉辦SAT的美國大學理事會則指出，考卷「偶爾」會在運送途中發生這樣的意外，並指出最近已和校方聯繫，確保學生皆能重新參加考試，也將提供選擇給受影響的學生，讓想考另一入學考試「ACT」（美國大學入學測驗）的學生免費報名參加。
然而學生不領情。一名女學生表示，答題卷上有像是住址、生日等個人資訊，如今紙張飛走了，讓她深怕恐遭有心人撿走，造成私密資訊外流；另一名學生則向《CNN》嘆道，因為試卷的遺失，讓他無法如期提早申請大學。
負責運送試卷的聯合包裹公司（UPS）則坦承疏失，並為此次出包聲明致歉，表示員工正努力找回所有遺失的試卷。艾爾帕索學區發言人羅德里格斯（Liza Rodriguez）指出，全部僅剩55份試卷遺失，但因找回來也已被視為洩漏，所有人恐怕都得面臨重考的命運。
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