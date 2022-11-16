快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高三生欲哭無淚！答案卷運送途中全飛走 大學入學考試恐重考

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一所學校的高三生參加大學入學考試「SAT」，卻發生答案卷在運送途中飛走意外。圖為負責運送試卷的貨運公司UPS。 圖／路透
美國一所學校的高三生參加大學入學考試「SAT」，卻發生答案卷在運送途中飛走意外。圖為負責運送試卷的貨運公司UPS。 圖／路透

考大學讓高中生們極其焦慮，然而在美國卻發生學生交卷後，答案卷在貨車運送途中一張張飛走的意外，最後仍有55張試卷遺失，學生們恐面臨重考的命運。

根據《NBC》報導，事件發生在10月27日，美國德州艾爾帕索高中（El Paso High School）三年級學生，在校內參加美國大學入學考試「SAT」（學術能力測驗），答案卷卻在貨車運送途中飛走，然而試卷是如何飛走的，原因尚待釐清。

對此，負責舉辦SAT的美國大學理事會則指出，考卷「偶爾」會在運送途中發生這樣的意外，並指出最近已和校方聯繫，確保學生皆能重新參加考試，也將提供選擇給受影響的學生，讓想考另一入學考試「ACT」（美國大學入學測驗）的學生免費報名參加。

然而學生不領情。一名女學生表示，答題卷上有像是住址、生日等個人資訊，如今紙張飛走了，讓她深怕恐遭有心人撿走，造成私密資訊外流；另一名學生則向《CNN》嘆道，因為試卷的遺失，讓他無法如期提早申請大學。

負責運送試卷的聯合包裹公司（UPS）則坦承疏失，並為此次出包聲明致歉，表示員工正努力找回所有遺失的試卷。艾爾帕索學區發言人羅德里格斯（Liza Rodriguez）指出，全部僅剩55份試卷遺失，但因找回來也已被視為洩漏，所有人恐怕都得面臨重考的命運。

美國 學測 UPS

相關新聞

影／可愛小象伸象鼻摸來摸去 記者被干擾到笑場錄不下去

肯亞一位年輕記者日前赴首都奈洛比的薛德里克野生動物信託（Sheldrick Wildlife Trust）採訪，但當他對...

66歲老翁對空姐伸鹹豬手摸進裙底 飛機緊急迫降報警逮人

近日傳出有乘客在機上非禮空服員，不僅影響飛行安全，更讓飛機緊急降落在中途機場，該男子被移送法辦。

一個都不能死：瑞典的交通「零死亡願景」

這不是我在瑞典開車第一次受到震撼教育了——瑞典政府長年以「零死亡願景」出發，無論是道路及法規的設計、對駕駛人的規範、對用路人的保障與保護、乃至於交通科技，均奠基於此邏輯之上，而這樣的願景，瑞典又是如何去執行的呢？

健康來得及／喪失平衡感恐增加死亡風險 如何自我訓練預防？

平衡感是一種直到失去前，我們幾乎不太會去注意的能力，但已有研究證實，缺乏平衡感與死亡風險幾乎增加兩倍有關。曾幾何時，你是否踩在濕滑地板上而不擔心自己會跌倒，現在卻得攙扶把手？愈來愈清楚的是，喪失平衡感可能比你想像的更早發生，關鍵是在惡化前開始鍛鍊，最好從中年期就開始。專家說，打太極是不錯的方式，此外也介紹三種由淺入深的訓練方法。

超越學校和職場 交友網站成日本認識另一半首選

日本朝日電視台報導，根據一項最新調查，今年結婚的日本新人中，超過五分之一是透過「交友應用程式」認識另一半，首度超過傳統的...

吃不到火雞大餐了？英國禽流感肆虐 蛋和火雞供應恐受擾

由於英國的禽流感情持續升溫，不論是經典英式早餐必備的雞蛋，或以火雞當作主角的的耶誕大餐，都可能面臨供應疑慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。