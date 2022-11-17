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66歲老翁對空姐伸鹹豬手摸進裙底 飛機緊急迫降報警逮人

聯合新聞網／ 綜合報導
有乘客在機上非禮空服員，不僅影響飛行安全，更讓飛機緊急降落在中途機場。示意圖，非新聞當事者。(ingimage)
有乘客在機上非禮空服員，不僅影響飛行安全，更讓飛機緊急降落在中途機場。示意圖，非新聞當事者。(ingimage)

出國潮再起，飛機上亂事不斷，有些乘客覺得沒什麼的事，都可能影響全機安危。近日傳出有乘客在機上非禮空服員，不僅影響飛行安全，更讓飛機緊急降落在中途機場，該男子被移送法辦。

根據《每日郵報》報導，一名66歲英國男子從英國里茲飛往西班牙的航程中，在飛機上對女性空服員性騷擾，不僅將手放在她的裙子下，更伸入亂摸該組員私密部位，讓該空服員飽受驚嚇。

因為這違法舉動，該班機緊急降落在法國西部的機場，將男子移送法辦。男子也承認自己的騷擾行為，現在已進入調查階段，被告將於12月13日出庭審理。

警方指出，男子交給航警時處於嚴重酒醉的狀態，而機上乘客也表示，因為是一早班機大家精神都很好，沒想到當大家正準備享用機上酒吧服務時，座艙長廣播表示發生了騷擾事件，因此需要臨時降落在法國。

因為這起意外影響了機上所有人的行程，乘客們也對這名騷擾者滿是抱怨，更為被侵犯的空服員感到不平。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空服員 性騷擾

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