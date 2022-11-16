巴黎奧運吉祥物8成中國製造 法官員：我們有2成就不錯了

2024年巴黎奧運組織委員會日前宣布吉祥物，以法國的重要象徵弗里吉亞帽（Phrygian cap）為原型的「弗里吉」（Phryge）。沒想到，公布後一場關於「吉祥物玩偶產地」的爭論隨之而來。

觀察者網報導，據當地媒體RMC透露，80%的「弗里吉」玩偶將由「中國製造」，前法國國民議會議員、前國務秘書、「法國原產地保障」標識（Origine France Garantie）創始人伊夫傑戈（Yves Jgo）對此大為惱火。

他認為，讓中國廠商製造巴黎奧運會的吉祥物產品是一個「負面信號」，尤其「弗里吉」還具有法國大革命的象徵意義，「法國大革命時期，巴黎街頭不講中文，法國大革命也不是中國人幹的」、「我可不希望『瑪麗安娜』說中文」。

法國經濟部負責工業事務的副部長羅蘭萊斯庫爾（Roland Lescure）則表示：「還有20%的吉祥物是法國製造的，有總比沒有好」。

他直言，中國製造為消費者提供更低廉的價格，「當你賣50歐元（約1671台幣）的法國製造時，人們根本不會買，他們會說買不起」。

另據「法蘭西西部報」報導，製造玩偶的法國公司的老闆表示，想要把吉祥物玩偶完全「法國製造」是不可能的，「毛絨玩具市場已經發生很大的變化，現在的價格是基於亞洲的生產成本」。

法國政論周刊「觀點」提到，同一隻「弗里吉」玩偶，法國產的售價49.90歐元，但中國產的只需34.90歐元（約1100台幣）。

據了解，「弗里吉」是法國大革命時期流行的紅色小帽「弗里吉亞帽」的擬人化形象。吉祥物主體呈三角形，配色上以紅色為主，輔以藍色和白色，這也與法國國旗的三種顏色吻合。