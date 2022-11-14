快訊

疫情效應…旅外票估少28萬 這兩縣市影響最大

【早晨財經速解讀】費半單週上漲14.8% 、台股周漲908點 股市一路漲到聖誕節？

想做網購卻變囤積症 她家中堆滿二手衣「塞滿到天花板」

聯合新聞網／ 綜合報導
24歲的拉娜本著想存錢的心態，決定在網路上拍賣二手衣，沒想到卻因此對二手衣成迷，本來是想省錢，最後卻因為囤積症讓她破產。圖擷自the sun
24歲的拉娜本著想存錢的心態，決定在網路上拍賣二手衣，沒想到卻因此對二手衣成迷，本來是想省錢，最後卻因為囤積症讓她破產。圖擷自the sun

24歲的拉娜原有想存錢的心態而決定在網路上拍賣二手衣，沒想到開始對二手衣成迷，最後因囤積症讓她破產。

根據《太陽報》報導，拉娜想在大學最後一年賺錢，看到其他人在Instagram成功賣出二手衣時，她決定也在上面賣二手衣。2020年她開始在慈善商店、一般商店以及垃圾場找她認為會成功賣出的大筆二手衣物。

沒想到這卻成為噩夢的開始，她開始對二手衣沈迷，花了好幾個小時洗衣服、整燙與測量，還有拍商品照，接著在平台上賣出。但不到一年，她沈迷在網路上買賣，且囤貨的花費比賣出的多更多，最後她從大學輟學。

拉娜表示，疫情期間這項安排與她空閒時間不謀而合，這助長她購物成癮，消費遠超過銷售速度。而自己輟學後，變成囤積者，她意識到自己成癮的跡象，每天都會跑商店去找前一天沒有找到很酷或很獨特的東西。

她計算自己每月在買二手商品花費約300到1000美元，商品從地板填滿到天花板，不僅購物失控且影響到室友。

直到今年，她下定決心自己不能再這樣下去，因而向兄弟姐妹求助，在家人的協助下結束了二手衣販賣計畫，也慢慢戒斷囤積的症狀。

延伸閱讀

他買菜花了830元被老婆痛罵 網一看清單直搖頭：被搶了…

走一趟斯里蘭卡旅遊 她自創康普茶品牌年賺400萬

「幫女友清空雙11購物車」男友下單品項超鬧 網笑：可以提親了

捨棄助教正職改拍Only Fans 紐西蘭正妹開胖卡流浪月賺6位數

相關新聞

想做網購卻變囤積症 她家中堆滿二手衣「塞滿到天花板」

24歲的拉娜本著想存錢的心態，決定在網路上拍賣二手衣，沒想到卻因此對二手衣成迷，本來是想省錢，最後卻因為囤積症讓她破產。

改善徵兵素質 俄國2023年課綱恢復軍訓

英國國防部13日透過官方推特帳號發表每日最新情資表示，俄國教育部長克拉夫斯托夫近日宣布，「軍事訓練」課程將於2023年9...

默默辭職已死？開啟風潮者如今變回加班社畜 什麼擊退了他

今夏引起熱烈討論的「默默辭職」已經壽終正寢？商業內幕記者當初追蹤到最先啟發這股風潮的職員，6個月後回訪發現，他所處的職場氛圍已經轉變。部分同事被解雇，他擔心在經濟衰退的前景下，自己可能是下一個裁員對象，於是重新提起幹勁，每周埋頭工作50小時。他的故事帶給了我們什麼啟示？

日本陸續出現禽流感 兵庫縣撲殺逾4萬隻雞

日本各地本季陸續傳出禽流感疫情，最近一起發生在兵庫縣龍野市一處養雞場，兵庫縣政府今天為此舉行對策本部會議因應，並開始撲殺...

影／達拉斯飛行表演釀悲劇 2架二戰古董軍機相撞解體爆炸

兩架二次大戰的老軍機，12日在德州達拉斯的飛行表演中相撞，兩架飛機都解體爆炸，化為火球，並在附近公路引起火災。美國聯邦航...

曾是女神接班人…日甜美偶像沉寂6年突「下海」 AV專家：2022最強新人

粉絲癡癡等著偶像復出的消息，沒想到等來的卻是「下海」震撼彈！日本成人產業發展蓬勃，年底再傳重磅消息，日本一名甜美女偶像過去曾被譽為「第二個佐佐木希」，卻於2016年宣布引退。近日再傳復出消息，沒想到她竟改名為四宮有朱（四宮ありす）轉戰「暗黑界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。